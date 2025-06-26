罹乳癌當街哭到被當瘋子 她花200萬治療「再多都得花」

過去健保乳癌用藥給付嚴苛，許多病人無法獲得免疫治療給付。今年53歲三陰性乳癌病友Amanda，多年期得知罹癌時，曾在馬路上痛哭，哭到旁人以為她是瘋子，後續從高雄北上治療，歷經6年人工生殖，生下雙胞胎，在商保支持下，自費逾2百萬元接受免疫治療，她說，分期、分類，病友搞不清楚，有藥可醫最重要，多少錢都得花。

Amanda說， 她當時連遺書都寫好了，所幸最終完成治療，至今預後良好，但許多病友不像她一樣幸運，曾遇過乳癌病友無法負擔新藥費用，只能聽天由命，使用傳統化療，放任癌細胞侵蝕健康。健保署今年6月起給付免疫藥物輔助治療，與PARP抑制劑等新藥，讓早期三陰性歲癌患者有用可用，她說，三陰性乳癌患者少，但新藥治療效果好，若當初沒有自費用藥，可能全乳都需切除。

衛福部健保署副署長龐一鳴說，乳癌發生年齡年輕化，病友訴求可以感性，但健保決策必須「以科學回答問題」，若有科學實證支持的新藥，健保署一定盡快啟動納保討論；除了有疫苗可防治的癌別，多數癌症要降低發生率相當困難，要改善死亡率必須強化相關治療，健保署盡力提供臨床醫師好的工具，也希望病友「聽醫師的話」接受治療。

癌症希望基金會副執行長許怡敏表示，三陰性乳癌復發與轉移風險較高、治療選項有限，長期以來是乳癌族群中最難對抗的一型，新藥納保是台灣乳癌癌症照護的一大進步，不僅減輕病友家庭的經濟壓力，更在治療黃金期提供新的希望與選擇，盼政府未來持續關注高風險乳癌族群的治療可近性，讓更多癌友擁有公平、及時、有尊嚴的治療機會。

乳癌病友協會理事長黃淑芳表示，三陰性乳癌是所有乳癌亞型中人數最少的一型，過去僅有化療可用，癌友飽受復發與轉移之苦，健保給付新藥用於高風險性早期三陰性乳癌病友的輔助治療，尤其是免疫藥物輔助治療，手術前就能合併化療使用，對年輕的三陰性乳癌病友意義重大，有助早期控制病況，提升預後效果，回歸職場與家庭，發揮原本的社會功能與角色，避免病魔拖垮人生。