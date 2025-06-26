別再用沐浴乳洗生殖器！ 醫曝一堆男性洗錯：小心發炎、味道變藍紋起司

天氣一熱，不少女性會抱怨男伴私密處有異味，對此，泌尿科醫師顧芳瑜提醒，男性清潔生殖器若方式錯誤，不僅無法有效清潔，甚至可能造成發炎，嚴重者還可能引發陰莖癌，另外也不建議使用沐浴乳清洗。

顧芳瑜在粉專「鳥科學先生-泌尿科顧芳瑜醫師」PO出影片表示，許多男性洗澡時只沖外部，卻忽略了關鍵的清潔步驟，就是將包皮往後拉至冠狀溝位置清洗，其實該處最容易藏污納垢，若長期未妥善清理，堆積的包皮垢可能發酵，散發類似藍紋起司的氣味，進一步甚至可能成為病灶。

他強調，如果包皮過長、無法完全翻開，建議就醫評估是否需要割除。而能自行清潔的男性，正確步驟為：先將包皮向後推，露出龜頭與冠狀溝後，使用清水或溫和的中性肥皂輕柔搓洗，再以毛巾或棉花棒擦乾，保持乾爽，避免因潮濕引發不適。

至於常見的沐浴乳，顧芳瑜提醒，這類產品多含界面活性劑，雖然洗得乾淨，但對敏感部位來說反而過於刺激，可能導致紅腫或發炎，得不償失。

他最後強調，私密處的衛生不可忽視，長期忽略清潔，輕則產生異味，重則恐引發陰莖癌，最終甚至需手術切除。養成正確清潔習慣，才能避免健康隱憂。