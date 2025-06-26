午後雷雨來了！12縣市大雨特報 恐下到晚上

一名女性上班族在Dcard發布貼文表示， 上班路上聞到一名女子正邊走邊抽菸，讓她上前制止，未料對方卻以「已經在公共空間抽」為由，請她戴上兩層口罩，讓她氣到發文反問：「我為什麼要吸你自由的菸？」

2025-06-26 15:06