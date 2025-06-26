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午後雷雨來了！12縣市大雨特報 恐下到晚上

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
12縣市大雨特報。聯合報系資料照
12縣市大雨特報。聯合報系資料照

中央氣象署下午13時40分針對全台12縣市發布大雨特報，恐一路下到晚上。

中央氣象署指出，午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今（26）日桃園、南投、南部地區及西半部、宜蘭山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，山區慎防坍方、落石及溪水暴漲，低窪地區慎防積水。

大雨：新北市山區、桃園市、新竹縣山區、苗栗縣山區、台中市山區、南投縣、雲林縣山區、嘉義縣山區、台南市、高雄市、屏東縣、恆春半島、宜蘭縣山區。影響時間：26日下午至26日晚上。

桃園 南投縣

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