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卓揆：打造人人都是文化人 處處都有文化點環境

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

行政院長卓榮泰26日於行政院會聽取文化部「文化百點－織就風土百味：臺灣百大文化基地」報告後表示，臺灣百大文化基地遍布全國22縣市，他曾造訪基隆「星濱山共創工作室」、屏東「繫。本屋」及花蓮「練習曲書店」，也曾觀賞嘉義「阮劇團」演出。親自走過這些文化基地，即可深刻體會臺灣各地文化魅力，也能讓民眾與國際旅人看見臺灣文化的生命力與多樣性。

卓榮泰請各部會善用文化基地，整合臺灣民間充沛活力，成為國家政策實踐或展現的場域，例如推動環境教育、食農教育，或將其納入觀光旅遊路線等，讓各界均能更深刻感受到臺灣風土百味，打造「日日都是文化日，人人都是文化人，處處都有文化點」的文化環境，並請交通部、農業部、環境部與教育部偕同串聯臺灣各地的故事，向國際友人展示，全力推動觀光事業。

食農教育 觀光 卓榮泰

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