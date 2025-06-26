6年前受贈腎臟「與捐贈者在愛中相遇」 她助長庚傳遞愛的循環

林口長庚腎臟移植受贈者翁女士在受贈前歷經病危、洗腎的磨難，6年前獲大愛捐腎臟，日前出席長庚器官捐贈宣導活動，「先謝謝在我身體內的大愛腎臟，也祝它六周年生日快樂」，表示重獲新生後，她也簽署了器官捐贈同意書，希望有朝一日能以生命影響生命，成為他人的祝福。

翁女回想過去，2017年赴新加坡洽公，突發腎衰竭導致尿毒症，緊急返台治療。出院後每日要腹膜透析，生活與自由深受限制，心想「人若賺得全世界，賠上自己的生命，有甚麼益處呢？人還能拿甚麼換生命呢？」可惜這道理明白的太晚，健康已遙不可及。

歷經漫長等待，終於在一年後迎來生命的轉機。「當我手術成功（腎臟移植）睜開雙眼那一霎那，彷彿與捐贈者在愛中相遇了，那是深刻的感恩」，她強調，器官捐贈不僅延續生命，更傳遞愛的力量。

6月是全國器官捐贈宣導月，林口長庚23至26日，於醫學大樓一樓大廳舉辦器官捐贈宣導周系列活動。副院長吳俊德表示，長庚多年以來不只是醫護人員願意主動在病人生命末期的時候，與家屬分享器官捐贈的想法，平時更是努力宣導，幫助民眾瞭解器官捐贈的觀念。

吳俊德指出，這些年醫院發現許多認同器官捐贈的民眾，並沒有將意願在健保IC卡註記，主因為過去簽署器捐意願需親自走一趟醫院，讓不少有意者卻步，如今透過「Donation WiFi」的概念，只需身分證字號與健保卡號，即可在衛福部的網頁線上完成健保卡註記，程序簡便、快速方便。

吳俊德說明，只要動動手指，就能實現一份美麗心願，也能為許多人帶來希望，這是多麼有意義的事；民眾在簽署意願的時候，還可錄下自己器捐的心聲，成為家人未來決定器官捐贈的重要依據，同時也能安撫家人面對失親的心情。「我的善終我決定」，我們能預先決定的不只是器官捐贈，當然也可以事先決定未來願意接受的醫療照護方式。

林口長庚副院長、安寧緩和醫療委員會主席林永昌表示，政府積極推動全民ACP預立醫療照護諮商，在預立醫療照護諮商費適用條件中，除原有符合安寧療護收案條件者、輕度失智症（臨床失智評估量表0.5至1分）、符合病人自主權利法第14條所公告的病名，及居家醫療照護整合計畫收案對象，今年5月1日起擴大新增65歲以上重大傷病病人及多種對象適用。