「長者經常跌倒」非骨質疏鬆 醫指另一隱形殺手上身

彰化縣75歲王姓婦人常常突然腿軟舉步維艱，或一個踉蹌跌倒，家人起初以為罹患骨質疏鬆，就醫檢查沒骨鬆，肌肉質量指數4.2，低於亞洲女性基準5.4，醫師開給「養肌菜單」建議從飲食和運動兩大方面著手增長肌肉。

王婦身材瘦長，就醫時自述雙腳沒力氣也會痠痛，常常腳軟走不動，有時坐下去就難以從椅子上起身，手握力也變差擰不乾毛巾，因跌倒膝蓋受傷，家人以為骨鬆造成就帶她求醫，沒想到檢出沒骨鬆，進一步檢查是肌少症。

衛福部彰化醫院家醫科主任廖曜磐今表示，王婦肌肉質量指數（ASMI）4.2，遠低於亞洲女性基準的5.4，從外觀看，雙腿外觀細小，走路時比較無法平衡而跌倒，如果伴隨骨質疏鬆，跌倒就容易骨折，因骨鬆常識流傳較廣，很多人把老人家易跌倒一律視為骨鬆，這是錯誤認知；40歲開始肌肉流失，肌少症也是隱形疾病，值得民眾注意。

彰化醫院放射科主任王憶芬指出，有沒有骨鬆可透過雙能量X光吸收儀來檢測骨質密度，肌少症的重要參考依據「肌肉質量指數(ASMI )」也可以用這儀器檢測，透過低劑量X光，精準測量身體各部位的脂肪量、肌肉量，根據亞洲肌少症工作小組數據，男性小於7.0kg/m2、女性小於5.4kg/m2就可能是肌少症，另有判斷標準為握力男性小於26kg，女性小於18kg，行走速度每秒小於0.8公尺也是判斷準則。

廖曜磐表示，「養肌肉」要從強化營養和運動著手，年長者應該提升蛋白質數量，才可達到減少肌少症的發生機率，運動可選擇有氧舞蹈、快走等強化肌耐力運動，或太極拳、瑜伽等增進身體平衡感的運動，阻抗性運動例如說舉啞鈴、舉重、仰臥起坐、伏地挺身等，也是對抗肌少症有效的方式，。