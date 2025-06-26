台灣無法可管？癮君子邊走邊抽菸 OL制止遭嗆：可戴兩層口罩

日前中國大陸一名11歲男童因父親長期在家吸菸，數年來被迫吸入二手菸，就醫後證實罹患肺癌一事，再度讓人正視二手菸的危害。一名女性上班族在Dcard發布貼文表示，上班路上聞到一名女子正邊走邊抽菸，她上前制止，未料對方以「已經在公共空間抽」為由，請她戴上兩層口罩，讓她氣到發文反問：「我為什麼要吸你自由的菸？」

女子昨(25)日發文表示，在上班途中，一開始只是覺得空氣悶悶的，以為是車輛或工地的二手菸，結果越走越臭，噁心到想吐。最後受不了繞路，才發現原來是前面有位女生邊走邊抽菸。

她鼓起勇氣上前提醒該名抽菸的女子：「小姐，妳知道妳邊走邊抽菸，我走在後面一直聞到，很臭也很不舒服，妳有想過這樣會影響到別人嗎？」未料對方卻回：「我已經在公共空間抽了啊！妳可以走我前面，而且我也沒亂丟煙蒂。」

原po氣憤地說，自己沒亂丟垃圾，不製造空氣污染，為什麼要為了避開路人的二手菸，被迫繞路？為何公共空間變成「吸菸者的自由場」，而不抽菸的人只能處處退讓？

原po再問該名抽菸路人：「妳為什麼不在自己家裡、門窗關緊，自行回收二手菸，而要在大街上讓別人吸？」對方則回應：「妳可以口罩戴兩層啊！」讓原po氣到忍不住反嗆：「那妳怎麼不戴十層口罩，在裡面自己抽？」

原po坦言，那一刻的委屈真的爆棚，覺得自己什麼都沒做錯，只是正常走路，卻要吸進別人的菸，還要被嗆「多戴一層口罩」。她也感嘆，雖然台灣早已「室內禁菸」，但對「戶外邊走邊抽」其實並未明確限制，讓很多禁菸標示形同虛設，沒人管也沒人勸，導致吸菸的人理直氣壯，不抽菸的人只能默默閃避。

她指出日本對於抽菸者的限制，表示像是東京、橫濱、京都等城市，很多地區皆已明文規定「禁止邊走邊抽菸」，若違規會被罰款。此外，他們還設有戶外吸菸區，有遮蔽空間、排煙設備與垃圾桶，抽菸者可以安心去那裡抽，而不影響到其他人。

原po認為，這就是「讓自由有界線」的體現，不是禁止你抽菸，而是希望你在不打擾他人的地方行使自由，因為每個人都有呼吸乾淨空氣的權利，希望這不是奢望。反觀台灣，因為禁菸區模糊，稽查也相當鬆散，導致很多人邊走邊抽，抽完還亂丟菸蒂；若不抽菸者反映，會被反嗆：「你可以閃開啊！」

原po希望政府能重視此事，儘早推動「路上禁菸區」制度，建立更多吸菸亭，或參考日本成功的做法，讓街道空氣能更清新。希望有一天，走在路上不用再怕「突然撞到一口菸」。

大多數網友見文紛紛給予支持，認為國人的健康絕非小事，民眾若希望政府真能重視此事，可上網進行的「公共政策網路參與平台」連署，推動街道全面禁菸與吸菸專區規劃，落實公共衛生政策。

有網友還同感地說：「最討厭邊騎車邊抽的，等紅燈的時候，真的想躲都不行」，認為原po非常有勇氣上前與抽菸者理論，「室外抽菸讓其他人吸二手菸，畢竟在家抽會留下菸味，然後抽完直接丟在路邊甚至不一定會踩熄，光看台灣馬路上的菸蒂就知道會抽菸的人沒什麼在乎其他人」。還有人直呼，其實包括各大醫院的外圍人行道，也常可見成群吸菸者排排站抽菸，明明是禁菸的地方也無法可管。

邊走邊抽菸是否有法可管？過去環保署（現環境部）曾研擬修法，將「行進間」抽菸（包含走路、騎車等）納入違法，但未正式實施。但《道路交通管理處罰條例》有規定，汽機車駕駛在行駛中吸菸，致影響他人行車安全者，處新台幣600元罰鍰。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康