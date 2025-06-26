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非癌病人安寧緩和接受率僅23% 台大醫：應制定醫療指引

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
安寧緩和醫學會理事長、台大家庭醫學部主任程邵儀表示，據112年統計，癌症病人過世前一年接受安寧緩和醫療比率高達64%，非癌症病人則只有23%，雖與102年4.3%相比已有進展，但仍有努力空間。記者林琮恩／攝影
安寧緩和醫學會理事長、台大家庭醫學部主任程邵儀表示，據112年統計，癌症病人過世前一年接受安寧緩和醫療比率高達64%，非癌症病人則只有23%，雖與102年4.3%相比已有進展，但仍有努力空間。記者林琮恩／攝影

台灣於民國89年通過安寧緩和醫療條例，民國98年納入癌症以外，8大非癌疾病也適用安寧緩和醫療。不過，國內安寧緩和醫療接受度雖提升，但接受者多為癌症患者，據112年統計，病人過世前一年，接受安寧緩和醫療比率為23％，癌症病人接受安寧緩和醫療比率則達64.2％。專家表示，非癌病人因缺乏醫療指引，難界定如何將病人轉至緩和醫療，是當前最大難題。

安寧緩和醫學會理事長、台大家庭醫學部主任程邵儀表示，根據112年的統計數據，癌症病人過世前一年接受安寧緩和醫療比率高達64%，非癌症病人則只有23%，雖與102年4.3%相比已有進展，但仍有努力空間；非癌症病人安寧比率低，主因是非癌症疾病不像癌症有明顯分期，可界定何時為末期、無治癒可能，因此各科別醫師不確定何時將病人轉介至安寧緩和醫療。

非癌症8種可接受安寧疾病，包括老年期及初老期器質性精神病態、其他大腦變質、心臟衰竭、慢性氣道阻塞、肺部其他疾病、慢性肝病及肝硬化、急性腎衰竭、慢性腎衰竭。程邵儀說，她參與國際專家會議，近期以及病別區分，陸續制定非癌症安寧緩和醫療指引，第一篇指引為心臟衰竭病人安寧緩和指引，設有6大準則，其中一項是病人過去3個月住院2次，就可轉介安寧話和醫療。

程邵儀表示，醫學界強調實證醫學，要說服其他專科醫師，把病人轉介至安寧緩和醫療，需有科學實證，除心臟衰竭外，慢性組塞性肺病、失智症也有安寧緩和醫療指引發表，後者發表於國際頂尖期刊JAMA，明確指出，失智症病人如有嚴重症狀，如無法吞嚥、長期臥床、認不得親人等，即可轉介安寧緩和醫療。另建議，失智症早期病人，可經預立醫療諮商，簽署預立醫療決定。

「癌症安寧緩和醫療已幾乎完善，國際安寧醫學界觸角都已放在非癌疾病。」程邵儀說，除制定指引以外，如何說服病人、家屬，也是重要一環，愈來愈多疾病無法治癒，過去安寧緩和醫療在疾病治療中被視為「特殊選項」，但它應被視為治療常規，在治癒性醫療無效時，考慮將安寧緩和醫療作為一種「舒適療法」。

醫學會 癌症 失智症

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