颱風窩逐漸成形 吳聖宇：下周預測路徑大幅度調整

進入颱風季了，天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，西南季風逐漸往菲律賓以東延伸到關島附近，季風低壓槽（俗稱颱風窩）正逐漸成形，最新的預報資料對於季風槽中的擾動發展有了很大幅度的調整，可能會在低壓槽東端(關島附近)發展出擾動，但是往北發展的可能性提高許多，接近台灣的機會則相對降低。

吳聖宇指出，台灣東邊的冷心低壓(CCL)，今明兩天會通過台灣附近，留意可能引發大氣不穩定，造成明顯午後雷雨。昨天下午升格的TD-04（熱帶性低氣壓），即將登陸廣東西部沿岸，不會發展成颱風也不會直接影響台灣，但外圍水氣靠近，配合CCL通過造成不穩定大氣現象，午後雷雨較明顯的情況可能延續到周末。

TD-04北上後，吳聖宇指出，西南季風逐漸往菲律賓以東延伸到關島附近，之前一直提到的季風低壓槽正逐漸成形，季風低壓槽俗稱「颱風窩」，再來就要注意槽中的低壓擾動發展情況。

吳聖宇說，最新的預報資料對於季風槽中擾動發展有很大幅度調整，可能會在低壓槽東端(關島附近)發展出擾動，但是往北發展可能性提高許多，接近台灣機會相對降低。不過擾動還沒正式出現，大環境也還有可能變化，模式預報隨時會調整，目前還是只能當作趨勢參考，先不必太過緊張。

吳聖宇說，太平洋高壓本身也在聖帕颱風北上、減弱後重新西伸增強，西緣目前在台灣附近，下周有更往西伸展的機會，會不會讓下周一(30日)之後的午後雷雨減少值得觀察。它的西伸增強也帶來偏東到東南風一路延伸到日本以南海域，有利於季風低壓槽北側的氣流輻合，所以關島附近(季風低壓槽東端)有高機率發展出熱帶擾動並且進一步增強。

至於梅雨鋒面目前在長江流域到日本附近南北擺動，吳聖宇指出，長江中上游有不少地方暴雨成災，目前來看可能還會影響一陣子，提醒要去長江流域各省以及日本、韓國的朋友都要注意。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。