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影／AI恐危害兒少 立委與民團呼籲明訂保護機制

攝影中心／ 記者林伯東／台北即時報導
民進黨立委張雅琳（中）、林宜瑾（左）與台灣展翅協會、台灣放伴教育協會上午在立法院舉行記者會，呼籲將兒少保護納入草案核心架構，明訂「兒童最佳利益原則」，要求AI業者落實風險評估與分齡使用設計。記者林伯東／攝影
民進黨立委張雅琳（中）、林宜瑾（左）與台灣展翅協會、台灣放伴教育協會上午在立法院舉行記者會，呼籲將兒少保護納入草案核心架構，明訂「兒童最佳利益原則」，要求AI業者落實風險評估與分齡使用設計。記者林伯東／攝影

民進黨立委張雅琳林宜瑾與台灣展翅協會、台灣放伴教育協會上午在立法院舉行記者會，呼籲將兒少保護納入草案核心架構，明訂「兒童最佳利益原則」，要求AI業者落實風險評估與分齡使用設計，避免再現國際悲劇。

張雅琳指出，美國曾發生少年遭AI機器人操控導致自殺的案例，凸顯兒少使用AI的高風險性，台灣應預先建立「兒少影響性評估」與高風險應用限制機制。林宜瑾強調，兒少AI教育應由教育體系共同承擔，不可僅由家長負責。展翅協會陳逸玲指出，AI可能導致深偽影像、誘拐、數位加害等問題，應禁止AI用於危害兒少的行為。

民進黨立委張雅琳（右）、林宜瑾（左）與台灣展翅協會、台灣放伴教育協會上午在立法院舉行記者會，呼籲將兒少保護納入草案核心架構，明訂「兒童最佳利益原則」，要求AI業者落實風險評估與分齡使用設計。記者林伯東／攝影
民進黨立委張雅琳（右）、林宜瑾（左）與台灣展翅協會、台灣放伴教育協會上午在立法院舉行記者會，呼籲將兒少保護納入草案核心架構，明訂「兒童最佳利益原則」，要求AI業者落實風險評估與分齡使用設計。記者林伯東／攝影

風險 林宜瑾 張雅琳

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