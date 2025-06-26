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不開刀也能治腫瘤！潛血驗出癌變 內視鏡剝除保住腸道

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
南投醫院肝膽腸胃科醫師黃耀光透過內視鏡黏膜下剝離術，將病灶完整剝離掉，保住腸道。圖／南投醫院提供
南投醫院肝膽腸胃科醫師黃耀光透過內視鏡黏膜下剝離術，將病灶完整剝離掉，保住腸道。圖／南投醫院提供

南投一名45歲婦人接受免費糞便潛血檢查，竟揪出一顆近8公分腫瘤，所幸及早發現，經南投醫院以內視鏡技術完整切除，成功保留腸道、免動刀。

南投醫院表示，這名女病患接受國健署補助糞便潛血檢查時發現異常，進一步大腸鏡檢查時，除了息肉，還在乙狀結腸處發現一顆近8公分的腫瘤，且已出現癌前病變。所幸及早發現，經醫師評估後，安排內視鏡黏膜下剝離術（ESD），無需外科手術即可成功切除腫瘤，並保留腸道完整性。

根據衛福部公布的113年十大死因統計，癌症仍是國人首要死因，其中大腸癌位居癌症死亡第三位。由於大腸癌早期症狀並不明顯，等到出現血便、排便習慣改變、體重驟減等症狀時，多半已進入中晚期。

南投醫院肝膽腸胃科醫師黃耀光表示，45至74歲民眾，以及40至44歲有大腸癌家族史者，可每兩年接受一次免費糞便潛血檢查。他呼籲民眾善用資源，定期健康篩檢，早期發現病灶有助提高治癒率。

黃耀光指出，大腸鏡檢查中若發現異常息肉或腫瘤，醫師會根據其大小、性質及潛在癌變風險評估，部分個案可在檢查當下即切除，或安排內視鏡黏膜下剝離術（ESD）。ESD不僅能完整切除較大的腫瘤，且無須開刀、無外觀傷口、恢復快，對於癌前病變或早期癌患者來說，治療成效與手術相當。

若延誤治療，腫瘤進一步侵犯黏膜下層或出現轉移，恐需接受外科手術切除腸段，增加病患負擔。黃耀光提醒，大腸癌防治重在「早發現、早治療」，呼籲符合資格的民眾積極接受篩檢，把握黃金治療時機。

腫瘤 大腸癌 南投

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