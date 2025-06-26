十大死因5項與「它」有關 每年奪走6.1萬條人命

最新十大死因出爐，其中有5項與高血壓、高血糖、高血脂等三高有關，顯示慢性病已嚴重威脅國人健康。數據統計，死因別心臟疾病2萬3,276人、腦血管疾病1萬2,463人、糖尿病1萬0663人、高血壓性疾病8928人；腎炎、腎病症候群及腎病變5679人，去年共奪走6萬1009人命。

國健署副署長魏璽倫表示，國人十大死因中，三高占了一半，占總死亡人數約30%。為強化三高慢性病早期發現、早期介入之策略，國健署於今年起，將成人預防保健服務年齡從40歲下調至30歲，年滿30至39歲的民眾，每5年可接受一次檢查；40至64歲的民眾，每3年可接受一次檢查。

魏璽倫說，民眾只要透過定期健檢及健康管理，就能及早預防三高。除了參加免費成人預防保健服務，也可善用職場勞工健檢、公務人員健檢或自費健檢等，上傳資料至「健康存摺」，可隨時查詢個人健康資料、做好自我健康管理，包括就醫時提供醫師參考，共同討論飲食、運動等改善目標。

為達成「健康台灣」願景，全國醫院也透過健檢服務推動「健康台灣三高防治888」政策，預計目標至2030年，將8成病友加入照護網，讓照護網內的8成病友接受生活習慣諮詢，並讓8成病友的病情獲得控制。這項政策不只是提高平均壽命，而是提升健康餘命、活得有品質。

目前，全台加入健康醫院網絡會員數共計300家，依114年全家醫院464家來算，涵蓋率達65%。國健署呼籲，善用國人預防健檢服務，鼓勵各類健檢資料上傳。另可透過國健署「科學算病館」平台輸入健康檢查結果，估算未來10年內罹患冠心病、高血壓、腦中風、糖尿病及心血管疾病風險。

嘉義市天主教聖馬爾定醫院院長室特別助理劉子秸表示，去年承接2家公司員工健檢，試辦健檢資料上傳健康存摺計畫，各有高達9成員工願意上傳資料。經統整分析，A公司員工BMI異常比率約72%、血糖異常22%、總膽固醇異常50%、三酸甘油脂異常38%。後續追蹤訂定健康目標，80%病人穩定控制三高，落實全人健康管理。