車站新設服務組 台鐵產工：勞動條件惡化 籲錢、人先到位

台鐵今調整票價、調整年度列車時刻，台鐵為此發電報要求各等車站配合設置「行動服務組」加強旅客溝通，台灣鐵路產業工會今嚴正指出，公司在人力嚴重不足、加班受限、待遇未合理提升的現實條件下，要求各站擴編服務範疇，不僅無視基層勞動條件惡化，更將進一步加劇現場壓力，極不負責任。

台鐵產工表示，台鐵公司化後，已有逾千名員工因退休或離職退出職場，新進從業人員勞動條件差而離退率高，導致人力並無顯著提升，更因為流動率高讓現場人員需負擔無效的訓練成本。

台鐵產工說，面對日常營運本已人力緊繃，公司一方面透過財務改革，嚴控加班費用支出，甚至祭出對加班工時過高單位的懲處措施，另一方面卻又以「服務提升」之名推動新設行動服務組，無異於逼迫站務人員在無額外人力與資源的情況下，強求新工作，這是對基層勞工的不尊重，也是對公共運輸品質的揮霍。

產工質疑，在人力未補、待遇未增的情況下，如何可能擴充新業務？交通部長陳世凱近日雖表示「將加強與員工溝通，滿足旅客需求」，但工會要強調，口頭承諾並不會變出人力，更不能代替合理制度。台鐵服務品質的穩定，不是神話般撒豆成兵就能兌現的，而是仰賴穩定的人力供給與合理的勞動條件。

台鐵產業工會嚴正要求，立即撤銷要求各站設立行動服務組的通知，任何新任務應基於人力評估與同仁共識之上推動，並全面檢討待遇機制，包括合理調薪、提高夜點費與危險津貼，改善台鐵員工長期低薪問題。