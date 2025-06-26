八仙塵暴十周年！馬偕社工盼別再貼傷者「愛玩」標籤

十年前，一場突如其來的粉塵爆炸，讓數百名年輕人被迫中斷人生腳步；十年後，馬偕醫院於6月21日至22日攜手傷友及家屬，共同挑戰合歡山東峰，這場「十年重聚」的活動，對曾歷大面積燒燙傷者而言，不只是身體的極限試煉，更是一段心理重建的象徵之旅。

2015年6月27日，新北八仙樂園塵爆事件震撼全台，馬偕紀念醫院當晚共收治83名傷者，後續照顧總計123位病患。從急救、復健到重建的旅程，馬偕不曾缺席，馬偕除了每年的聯誼活動，也安排各式挑戰，從路跑、登山到健行、定向運動，幫助曾在塵爆中受創的身體與心靈，慢慢找回自信。

擔任「十年重聚」帶隊官的馬偕整形外科資深主治醫師董光義說，當年參與救治的醫護，有人已退休，但一直跟病友保持聯絡，不少人帶著喜餅回來報喜，甚至升格當爸媽，彷彿看到自己的孩子即將成家般。

馬偕整形外科資深主治醫師游家孟說，有些塵爆的患者，事發後，曾出現創傷後壓力症候群（PTSD）現象，但因為一路有人陪伴，才更有機會邁向傷後成長（PTG）。

馬偕的八仙個案管理師、社工師呂碧漪，她是這十年陪伴最多傷友的關鍵角色之一。她細數每位病友的情況與回歸社會的努力，有人挑戰自己身體的極限從事外景節目工作製作，跟著上山下海不喊苦，有人在職場遇到挫折仍不放棄，心疼之餘。

呂碧漪呼籲，社會沒有人願意受傷，別把這群受傷的孩子定義為「愛玩」，也不該用異樣眼光看待這群年輕人，不需標籤，也無需過度善待，只要給予公平機會，讓他們如同任何人般成長、就業、發光。

馬偕醫院舉辦的這場「不只是登山」挑戰，由馬偕燙傷團隊備足裝備，如氧氣瓶、預防高山症藥物、行動糧與急救箱等，考量傷友體能狀況不一，分別規畫450公尺、600公尺、800公尺與東峰三角點等四個目標點，安排壓隊陪行。

八仙塵爆傷友馥純說，希望十年後，社會能將焦點從怎麼發生，轉為支持「回歸社會後，為重拾生活所做的種種努力與堅持」；另一名傷友晏宇表示，他把6月27日視為「重生日」，自己最大的轉變，是在面對挫折時，「轉念」的速度變得更快，不再讓自己長時間困在負面情緒中。