夜間津貼將調！台鐵產工：8年漲40元「是羞辱不是肯定」

台鐵員工長期不滿薪資問題，台鐵董事長鄭光遠昨於立院宣布將調整台鐵員工的夜間津貼與主管加給，規畫夜間津貼增加33%，從每晚120元提升至160元，預計年底前上路。對此，台灣鐵路產業工會今批評，台鐵夜點費是軌道業界最低，比起鄭董事長前東家高鐵更低了將近4倍，去年底獲3千名鐵路員工響應的爭待遇連署，訴求將夜點費提升至480元，才是合理待遇。

台鐵產工認為，鄭光遠昨拋出的夜間津貼調升40元，8年漲40元，這是對員工的羞辱，而不是肯定，絕對是打擊士氣，不是幸福。呼籲鄭董全面、深刻檢視台鐵待遇，至少以高鐵待遇對比台鐵，合理化薪資待遇留下員工減少離退誘因，才有改革的本錢。

台鐵產工說，董事長新上任後，說要有快樂的員工，才有滿意的顧客。確實說的很好，可惜的是台鐵員工，已經不快樂十幾年了。尤其在公司化後的台鐵，公司依然想的是精簡人力，不注重人力的重要性，離職率過半，編制缺額高達2、3000人，如何讓台鐵提升服務，進而確保安全？

台灣鐵路產業工會理事王傑說，鄭董事長具有豐富的交通專業，更是高鐵董座而來，應深知高鐵的薪資、津貼，都在台鐵之上，台鐵既然要打造快樂的工作環境，夜間津貼以及小夜津貼就該跟上高鐵水準，不落人後。

產工指出，台鐵真正的問題是員工底薪低落，落後於國營事業水平1萬餘元，訴求全體應加薪1萬、夜間津貼提高到一天480元，並比照高鐵設置小夜津貼，讓各種班型的輪班員工，都能獲得該有的待遇，同時提高基層主管加給、設置證照津貼、提高危險津貼並擴大適用範圍於運務第一線同仁。

除此，台鐵工務聯合會今也聲明，調整工務及技術人員的薪資待遇與獎勵制度刻不容緩，應從制度面徹底檢討，全面優化工務主管加給、領班津貼、高風險加給及搶通獎金等制度，建立合理、公平且能激勵人心的體制。