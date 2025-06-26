「未開封醋變色」還能食用？成分科學解密 內行人曝：不是變質

有網友於臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」中分享一張照片並發文詢問：「想請問有長期使用萬能酢的各位，未開封但顏色已變深還能食用嗎？」該貼文引發廣泛討論，吸引眾多網友熱烈回應。

根據該名網友提供的照片顯示，兩瓶萬能酢的液體顏色明顯不同，其中一瓶顏色較深。對此，許多網友表示，醋的顏色變化屬於正常現象，並進一步解釋其中的科學原理。一位網友指出：「醋本來就會變色，因為醋也會轉化成酯類，所以陳醋才會貴，放個5-6年照用不誤。」另有網友補充：「醋的陳放主要涉及酯化反應和微生物活動的變化，這些變化會影響醋的風味和保存期限。陳放過程中，醋中的醇類與醋酸或其他有機酸會發生酯化反應，生成酯類物質，使醋的風味更加豐富。此外，部分醋在陳放時會經過水分揮發，使風味更加濃郁。」

針對該問題，不少網友分享自身經驗，表示此情況無需擔心。「我有長期在用，這是正常的」、「老家有超過十年的糯米醋，顏色會變棕色、琥珀色，開下去用還是沒問題。醋本身就能抑制細菌，糖也是有防腐功能，你看營養標示萬能醋含糖49.1每百克，放心用吧，但是建議打開後放冰箱。」

此外，也有網友提出其他用途：「如果擔心的話，可拿來做清潔使用。」另有網友提醒：「是開封沒冷藏？使用說明有寫開封後要冷藏。」還有人指出：「可以食用，不是變質喔，液體更加溫和。」