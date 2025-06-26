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部桃護病比達標...獲千萬獎金 院長：全數用在續留與福利

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
部桃三班護病比達標，獲衛福部上千萬元獎勵金。圖／衛福部桃園醫院提供
部桃三班護病比達標，獲衛福部上千萬元獎勵金。圖／衛福部桃園醫院提供

衛生福利部公布2024年3月至今年3月三班護病比達標醫院獎勵名單，全國評比390家醫療院所，衛福部桃園醫院在名列第10，成功爭取1153萬元專項獎勵金。

桃園醫院表示，衛福部推動護病比獎勵計畫目的，是鼓勵醫院改善各班護病比，強化病患安全與照護品質；獎勵評核以白班、小夜班及大夜班三個時段的護病比是否達標為依據，桃園醫院三班皆表現優異，因此取得住院護理費加成7%的獎勵資格。部桃能獲得全國第10，主要為憑藉優異的護理人力配置與管理表現，這分殊榮不僅肯定桃園醫院在提升護理品質上的努力成果，也為護理人員帶來實質鼓舞與續留支持。

院長楊南屏表示，這筆獎勵金將依專款專用原則，全數用於護理人員續留與相關福利措施，並將公開分配方式，確保公平透明。他強調，護理人力的穩定是醫療品質與病人安全的根基，院方將持續投入資源，營造安全、有溫度的工作環境，讓護理人員能安心投入照護、發展專業、建立長遠職涯。

楊南屏強調桃園醫院會持續以公開透明、善用資源的原則推動制度優化，為護理團隊創造更好的工作條件，同時鞏固整體醫療品質，朝向醫病雙贏的目標邁進，打造值得信賴的優質醫療環境。

護理部主任陳素里指出，桃園醫院長期致力於打造友善職場環境，為提升護理人員的留任率與工作滿意度，院方推動多元招募、培育特殊照護護理師，提供彈性排班制度與部分工時選擇，設立護理友善職場委員會，並定期舉辦關懷與溝通座談，讓護理人員感受到支持與被重視。

除了人力政策，桃園醫院也積極導入智慧醫療設備與創新流程，減輕護理人員負擔；包括全院生理量測系統自動上傳、數位床頭卡、電子白板戰情系統、自動清床與轉送整合平台等，都由院內資訊護理師與工程師共同研發，目標是讓護理人員能更專注於病人照護、減少行政與非專業工作量。

陳素里強調，這次三班全面達標，是全體護理團隊敬業投入的成果，未來將持續傾聽護理人員的聲音，調整人力策略與制度設計，打造更具吸引力與歸屬感的職場，讓桃園醫院成為護理人員願意投入、安心久任的好所在。

護病比 桃園 工作滿意度

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