昆蟲成為肉類替代品？ 消費者難掩厭惡感

食用昆蟲有豐富蛋白質，但你敢吃嗎？根據一份永續農業報告，針對西方消費者接受替代蛋白質的態度分析，僅20%消費者願意嘗試昆蟲食品，主要原因來自厭惡感和心理排斥。對此，蛋白質替代品應考量文化差異和可接受性程度，才能更加推廣永續飲食。

食用昆蟲有厭惡感

《衛報》報導，一項永續農業研究警告，由於消費者對昆蟲本身的厭惡感，在西方推廣食用昆蟲恐面臨嚴重失敗，更無法成為主流肉類替代品而落實永續飲食。由此可見，儘管昆蟲富含營養蛋白質，但消費者的排斥心理仍是市場接受度的最大障礙。

英國、美國和歐洲團隊研究西方消費者接受替代蛋白質的態度分析，結果顯示，消費者願意嘗試植物性肉類替代品的比例高達91%，然而，對昆蟲食品願意嘗試的比例僅為20%。即使將昆蟲加工成粉末等無法辨認的形式，或混入熟悉的食物中，消費者仍不願意食用。

永續蛋白質仍需替代品

《新食物雜誌》報導，儘管人們常常稱讚食用昆蟲比肉類更有助於環境永續，但昆蟲蛋白相較於植物蛋白仍有所不足，而在替代蛋白質的環境性能、可擴展性和動物福利方面，食用昆蟲依舊排在最低。此外，經濟可行性也是另一個主要擔憂。

研究結果表明，昆蟲農業的產業投資中，只有不到1%用於直接取代肉類食品，而這些昆蟲產品中絕大多數是新奇零食或小眾食材，根本不能與肉類競爭。如此一來，多數昆蟲產品最終會與植物性食品競爭，甚至可能造成環境惡化。

如今，畜牧業約佔全球溫室氣體排放量的14.5%，尋找永續的蛋白質替代品已刻不容緩。該研究建議，食品創新和政策制定應更具文化可接受性的替代品，例如植物性肉類和培養肉類。

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