快訊

台南市府一級主管疑涉私用公務車、特支費 今遭搜索

秋葵高鈣、低脂、低熱量，是夏天減肥聖品！1吃法比汆燙營養又有脆度

虛耗學者／逐計畫而居經費卻充公 年輕學者陷免洗困局

昆蟲成為肉類替代品？ 消費者難掩厭惡感

台灣醒報／ 記者莊宇欽╱台北報導
針對西方消費者接受替代蛋白質的態度分析，僅20%消費者願意嘗試昆蟲食品。（Photo by analuisa gamboa on Unsplash under C.C License）
針對西方消費者接受替代蛋白質的態度分析，僅20%消費者願意嘗試昆蟲食品。（Photo by analuisa gamboa on Unsplash under C.C License）

食用昆蟲有豐富蛋白質，但你敢吃嗎？根據一份永續農業報告，針對西方消費者接受替代蛋白質的態度分析，僅20%消費者願意嘗試昆蟲食品，主要原因來自厭惡感和心理排斥。對此，蛋白質替代品應考量文化差異和可接受性程度，才能更加推廣永續飲食。

食用昆蟲有厭惡感

衛報》報導，一項永續農業研究警告，由於消費者對昆蟲本身的厭惡感，在西方推廣食用昆蟲恐面臨嚴重失敗，更無法成為主流肉類替代品而落實永續飲食。由此可見，儘管昆蟲富含營養蛋白質，但消費者的排斥心理仍是市場接受度的最大障礙。

英國、美國和歐洲團隊研究西方消費者接受替代蛋白質的態度分析，結果顯示，消費者願意嘗試植物性肉類替代品的比例高達91%，然而，對昆蟲食品願意嘗試的比例僅為20%。即使將昆蟲加工成粉末等無法辨認的形式，或混入熟悉的食物中，消費者仍不願意食用。

永續蛋白質仍需替代品

新食物雜誌》報導，儘管人們常常稱讚食用昆蟲比肉類更有助於環境永續，但昆蟲蛋白相較於植物蛋白仍有所不足，而在替代蛋白質的環境性能、可擴展性和動物福利方面，食用昆蟲依舊排在最低。此外，經濟可行性也是另一個主要擔憂。

研究結果表明，昆蟲農業的產業投資中，只有不到1%用於直接取代肉類食品，而這些昆蟲產品中絕大多數是新奇零食或小眾食材，根本不能與肉類競爭。如此一來，多數昆蟲產品最終會與植物性食品競爭，甚至可能造成環境惡化。

如今，畜牧業約佔全球溫室氣體排放量的14.5%，尋找永續的蛋白質替代品已刻不容緩。該研究建議，食品創新和政策制定應更具文化可接受性的替代品，例如植物性肉類和培養肉類。

【更多精采內容，詳見

蛋白質 消費者 永續

延伸閱讀

【動物冷知識】屁屁偽裝嘴巴？昆蟲幼蟲「混進白蟻群」 超狂詐騙手法曝

臉腫、容易餓、口乾舌燥 專家曝蛋白質攝取不足容易出現7症狀

午餐是飯糰+一大盤沙拉很NG！專家解釋重健康中老年女性更易營養不均

蛋白質吃太多也會有副作用！美營養師揭露：一族群應特別注意

相關新聞

夜間津貼將調！台鐵產工：8年漲40元「是羞辱不是肯定」

台鐵員工長期不滿薪資問題，台鐵董事長鄭光遠昨於立院宣布將調整台鐵員工的夜間津貼與主管加給，規畫夜間津貼增加33%，從每晚...

386列次今異動！台鐵年度改點首日上路 調整4大重點

台鐵今起進行年度列車時刻調整，共調整386列次，其中調整5分鐘以上的班次達188列次。台鐵指出，今天改點首日，各地區首發...

周末之後颱風恐生成？天氣風險：最新預報大改動

天氣風險公司天氣分析師薛皓天今天指出，目前在南海上的熱帶性低氣壓往海南島移動，發展能力有限，生成輕颱機會低，且不影響台灣...

不開刀也能治腫瘤！潛血驗出癌變 內視鏡剝除保住腸道

南投一名45歲婦人接受免費糞便潛血檢查，竟揪出一顆近8公分腫瘤，所幸及早發現，經南投醫院以內視鏡技術完整切除，成功保留腸...

十大死因5項與「它」有關 每年奪走6.1萬條人命

最新十大死因出爐，其中有5項與高血壓、高血糖、高血脂等三高有關，顯示慢性病已嚴重威脅國人健康。數據統計，死因別心臟疾病2...

車站新設服務組 台鐵產工：勞動條件惡化 籲錢、人先到位

台鐵今調整票價、調整年度列車時刻，台鐵為此發電報要求各等車站配合設置「行動服務組」加強旅客溝通，台灣鐵路產業工會今嚴正指...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。