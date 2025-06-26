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17歲田徑隊選手體能突下降 就醫檢查竟是抽菸害肺

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
新竹台大分院家庭醫學部醫師藍亦倉指出，許多青少年吸菸常見的原因，不外乎就是「抽菸能更容易交到朋友」以及「顯得很酷」，打破這迷思是協助青少年戒菸的關鍵第一步。圖／新竹台大分院提供
新竹台大分院家庭醫學部醫師藍亦倉指出，許多青少年吸菸常見的原因，不外乎就是「抽菸能更容易交到朋友」以及「顯得很酷」，打破這迷思是協助青少年戒菸的關鍵第一步。圖／新竹台大分院提供

新竹17歲田徑隊選手小威近期練習時頻繁感到呼吸不順、體力下降，就醫發現體能下降的關鍵因素竟是抽菸，所幸在醫護團隊協助下，小威擺脫菸癮，健康與體能明顯改善。醫師也提醒，吸菸會損害肺部功能，導致氣喘、體力下降，影響運動表現。

新竹台大分院家庭醫學部醫師藍亦倉指出，許多青少年吸菸常見的原因，不外乎就是「抽菸能更容易交到朋友」以及「顯得很酷」，打破這迷思是協助青少年戒菸的關鍵第一步。據最新調查顯示，無論是異性或同性朋友，「不抽菸」是交友的重要條件之一，也提醒青少年：戒菸才能重拾青春活力、口氣清新，成為眾人矚目的焦點。

藍亦倉說明，在衛教過程中，醫師通常會從青少年最在乎的事物切入，幫助他們認識吸菸的真實危害。例如小威熱愛運動，就會說明吸菸會損害肺部功能，導致氣喘、體力下降，影響運動表現。

針對在意家人或寵物的青少年，則會進一步說明，香菸與電子煙釋放的有害物質會殘留在家具與衣物上，不但可能影響兄弟姊妹的生長發育，也會加重氣喘或引發慢性咳嗽。動物研究更顯示，飼主吸菸恐讓寵物壽命縮短，甚至增加皮膚病變風險。

藍亦倉說，藉由與青少年關心的事物連結，有助於他們正確認識菸害，進而提升戒菸動機。其中田徑隊選手小威，也依循個人化的戒菸計畫，成功調整生活習慣、擺脫菸癮，健康與體能明顯改善。

醫師提醒，青少年在戒菸過程可能會經歷身體不適和心理焦慮，除了家人的支持與理解，尋求專業的醫療協助，有助於增加戒菸的成功率。除了戒菸門診之外，國民健康署也提供免費戒菸專線、Line戒菸諮詢等資源，歡迎青少年朋友多加利用，邁向更健康、更有活力的未來。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

醫師 戒菸

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