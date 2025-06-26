日飲2杯「半糖」手搖飲！23歲男不喝開水引發敗血症險喪命

近來持續高溫炎熱，不少人熱愛喝手搖飲解渴消暑，一名23歲的林姓男子，平時幾乎不喝水，每天靠喝兩杯半糖烏龍茶補充水分，由於經常憋尿，沒想到腎臟結石出現血尿，原本認為只是小病，因反覆發燒急診，被診斷出罹患急性腎盂腎炎，最後引發敗血症住進加護病房，最後嚇到說，「撿回一條命，以後要乖乖喝白開水。」

林男說，自己在小吃餐飲店上班，每天上班12小時，因為工作場所很熱，因此，上班前先買兩杯半糖烏龍茶，口渴就喝，幾乎不喝水，連放假也喝飲料，一個月60杯喝好、喝滿。之前出現血尿嚇了一跳，趕緊到醫院看診，吃了3天的藥之後，以為病好了，就沒有繼續吃，也沒有後續追蹤，加上上班時很忙，喝飲料後有尿意，都要憋到工作告一段落，才有時間上廁所。

大甲李綜合醫院泌尿科醫師黃品叡表示，患者因反覆發燒找不出原因、出現畏寒而自行到急診就醫，經檢查後發現，林男的右邊腎臟有兩個0.1公分小的結石，而且右腎腫大是左腎的一倍大，發炎指數飆高到27mg/dL，是一般正常0.3mg/dL的90倍，趕緊安排住院治療。

黃品叡說，患者以為自己年輕，一開始到院後還很頑皮的說，「我又沒有什麼不舒服」，沒想到，血壓突然驟降到60幾毫米汞柱陷入昏迷住進加護病房，經過治療後，發炎指數才降下來，卻疑似因昏迷導致肝臟受損，肝指數飆高出現黃疸，治療後才逐漸恢復正常。