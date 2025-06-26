很多人不知道！搭火車「犯1事」違規最高罰7500元 台鐵已開罰

臺鐵近日提醒民眾，為維護乘車安全與秩序，明文規定不得攜帶蛇類、猛獸或其他可能危害他人之動物搭乘列車。若違規攜帶蛇類上車，依《鐵路法》第71條可處1500元至7500元罰鍰，情節嚴重甚至可能觸犯《社會秩序維護法》第70條，處3日以下拘留或最高12000元罰鍰。

臺鐵指出，除了禁止蛇類與猛獸，臺鐵對於可攜帶動物也有明確規範。民眾若欲攜帶貓、狗、兔、魚蝦、烏龜、鼠類（不含家鼠與錢鼠）等寵物，須裝入55×45×38公分以下箱籠或袋子，且包裝必須穩固、無異味與排泄物滲漏疑慮，並應放置於座位下方。導盲犬、輔助犬、政府值勤犬等則屬合法可攜範圍。

文章曝光後，引起不少民眾反彈聲浪，「蛇是猛獸嗎？為什麼不行？蛇為什麼會危害他人？」、「不但歧視還很無知」、「既過時又充滿歧視的規定」、「寵物蛇比貓狗更乾淨安全吧」、「我也覺得貓狗比較可怕耶」、「現在是古代嗎？」。

臺鐵日前才發生過自強號上有蛇事件，也呼籲旅客出門前詳閱相關規定，避免因攜帶不當物品影響乘車權益，並共同維護舒適安全的搭車環境。台鐵指出，依鐵路法規定，民眾未依規定自行攜帶動物進入車廂，不聽勸阻者，可罰1500元以上、7500元以下罰鍰。