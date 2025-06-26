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氣象署：熱低壓去海南島 今明高空冷心低壓影響午後防大雷雨、冰雹

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
中央氣象署指出，今明兩天高空冷心低壓接近並通過台灣，大氣環境變得不穩定，中午過後要特別留意劇烈的午後雷陣雨。聯合報系資料照
中央氣象署指出，今明兩天高空冷心低壓接近並通過台灣，大氣環境變得不穩定，中午過後要特別留意劇烈的午後雷陣雨。聯合報系資料照

有關熱帶系統發展方面，中央氣象署預報員葉致均上午指出，南海一直到菲律賓東方海面是一個比較大的低壓帶，有比較廣泛的熱帶雲系正在發展當中，以目前來看，沒有一個旋轉中心正在發生，仍需要一段時間組織，未來一周仍要注意持續發展變化。

至於原位於南海附近的低氣壓，昨天下午14時增強為熱帶性低氣壓，預估未來持續朝西北西方向往海南島前進，即將接近陸地，發展強度有限，且距離台灣遙遠，對台灣天氣無直接影響。

葉致均指出，未來一周仍以典型夏季天氣型態為主，上午高溫炎熱，下午有午後雷陣雨。目前以太平洋高壓影響為主，東南方海面有高空冷心低壓接近中，明天影響台灣南部，今明兩天要留意午後雷陣雨比較旺盛，且時間持續比較久。

降雨趨勢，葉致均指出，今明兩天花東及恆春半島零星雨，西半部、各地山區午後雷陣雨，且不排除有雷擊、強降風及冰雹，並可能延續到晚間。周六起轉吹南風，到下周二，南部及台東偶雨，各地午後雷陣雨。下周三吹東南風，台東及春半島零星雨，西半部及各山區午後雷陣雨。

高溫方面，葉致均指出，今起高溫明顯，西半部有34-36度，東半部31-33度，大台北盆地、中南部近山區及花東縱谷容易有36度以上高溫。

高溫 台東

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