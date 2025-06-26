歷時五年！昇恆昌攜桃機全面升級旅客候機與購物體驗

昇恆昌免稅商店零政府補助投入資金，歷時五年全面完成「桃園國際機場第二航廈管制區C區綜合免稅店ROT招商案」，全面提升旅客在免稅商店、餐飲及公共服務的三大體驗，展現民間企業參與公共建設典範，成功將桃園國際機場升級為全球首屈一指的「文化型機場」，為台灣國門注入嶄新能量。

昇恆昌以「行銷臺灣、接軌世界．精彩心動線」為主題打造第二航廈管制區Ｃ區，包括整合國立故宮博物院、歷史博物館等超過10家臺灣博物館文創商品成立博物館商店；集結金門高粱、OMAR威士忌等臺灣經典酩酒的台灣菸酒館；引進POP MART、JELLY CAT等超過20個全球潮玩品牌打造玩具專賣店；透過自營、招商雙軌制經營餐飲，導入雙月食品社、小王煮瓜等多家米其林指南推薦餐廳美食；融合AI互動、臺灣在地文化等特色，全面翻新10間傳統候機室，包括展示六大離島風情的「島嶼漫遊」、以原住民、客家、閩南文化為主題的「臺緣候機室」；響應全球永續，更以6.5噸回收玻璃打造「亮彩琉璃體驗池」，展現對綠色循環經濟的實踐與永續經營的承諾，昇恆昌長期推廣臺灣文化不遺餘力，也深獲中華文化總會肯定。

昇恆昌表示，在國際競爭激烈的情勢下，於2018年得標，並於2019年起執行。然履約期間遭遇新冠肺炎疫情衝擊，為維護國門形象並確保機場營運不中斷，昇恆昌於疫情期間堅持不裁員、不減薪，兼顧機場服務品質與員工生計。

面對不可抗力與情勢變更的重大挑戰，昇恆昌作為機場大聯盟的重要合作夥伴，始終秉持誠信原則，積極應對，2022年疫情解封後，迅速投入資源，克服施工困難、日以繼夜趕工，此案有賴交通部、桃園國際機場公司及相關單位的全力支持，一同克服重重挑戰，全力實踐「公私協力（Public-Private Partnership, PPP）」的合作精神，於2025年完工。

桃園國際機場公司董事長楊偉甫在致詞中表示，對於昇恆昌在疫情期間面對旅客大幅減少、營運受創的艱困情況下，仍堅守崗位、全力支持機場營運的精神深感敬佩。他指出，桃園機場作為台灣的國門，由多方組成的「機場大聯盟」共同撐起營運體系，其中昇恆昌是不可或缺的核心力量，期盼未來持續攜手合作，推動機場排名再往前。

文化總會祕書長李厚慶指出，昇恆昌在機場精心打造各種主題候機室，並舉辦總統文化獎特展，感謝昇恆昌作為台灣文化的推手，讓世界看見台灣。

昇恆昌免稅商店董事長江松樺指出，昇恆昌深耕免稅產業逾三十年，始終秉持誠信、專業、創新、公益的經營理念，並以「公共服務為導向、利益大眾為宗旨」，此案以旅客為本位，融合人文關懷、先進科技及在地文化，打造全球唯一以文化為核心的機場，面對全球大環境快速變動、天災、戰爭、政經動盪，都讓國際旅遊市場充滿不確定性，未來營運過程困難肯定不少，甚至可以預期會相當辛苦，但昇恆昌仍會盡力做好每一個細節，不敢鬆懈，也不敢自滿，以實際行動協助提升機場整體服務品質與國際排名，為臺灣打造具全球競爭力的國門樞紐。