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運研所攜手觀光署 優化公共運輸服務與永續觀光旅遊

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

為強化台灣公共運輸系統與觀光資源之深度整合，交通部運輸研究所與交通部觀光署26日假觀光署旅遊服務中心1樓多功能展演廳舉辦「公共運輸旅運服務升級合作備忘錄（MOU）」簽署儀式，正式宣告兩大機關共同推動「永續觀光旅遊」與「優化公共運輸服務」雙核心主軸的合作啟航，為我國觀光與公共運輸政策協同推進開啟新局。

本次是由運研所與觀光署透過簽署合作備忘錄方式，串聯「各區域運輸發展研究中心」與「區域觀光圈」進行全面性策略合作，期以兼具整合各區域資源、專業旅運規劃、優化公共運輸服務、觀光發展需求與觀光永續導向的跨域模式，提升旅運便利性與促進觀光永續發展，共同促進公共運輸旅運服務的升級發展。

觀光署指出，此次簽署的「公共運輸旅運服務升級合作備忘錄（MOU）」，以「推動永續觀光旅遊」與「優化公共運輸服務」為兩大核心主軸，奠定雙方跨域合作基礎。觀光署將以「行宿食遊購」為概念導向，整合區域觀光圈觀光資源，盤點觀光旅運需求，導入交通觀光整體規劃思維；而運研所則將督導區域中心，提供專業交通與旅運服務規劃建議，協助觀光署推動永續觀光旅遊。

此外，運研所亦將督導各區域中心協助觀光署，針對區域觀光發展需求，優化公共運輸接駁服務，並配合觀光署推動「台灣好行」景區接駁公車，提升遊客轉乘與旅遊動線之友善性與整合度，強化地方觀光交通能量，實現交通與觀光雙引擎並進。

另外，簽署儀式邀請來自各區域中心及觀光署、國家風景區管理處代表共襄盛舉，透過中央與地方、交通與觀光之跨層級協作機制，未來將推動更具效率與在地特色的旅運改善計畫，並共同探索具永續性、創新性與智慧化導向的觀光交通模式。

觀光署長周永暉表示，我國觀光發展已逐步朝向深度體驗與區域鏈結，交通服務的便利與品質將是旅客體驗的重要關鍵。本次合作有助於將各區域觀光圈之需求具體轉化為觀光旅運政策與行動方案，推進整體觀光服務升級。

運研所長林繼國亦表示，自104年起交通部即責請運研所推動「補助學界成立區域運輸發展研究中心計畫」，結合大專院校深厚的研究能量，協助地方政府推動公共運輸發展。本次MOU的簽署，代表運研所與觀光署進一步擴大跨域合作的格局與深度。未來，運研所將持續督導區域中心，協助觀光署針對區域觀光需求，透過完善及可靠的公共運輸系統，讓遊客能夠安心、便利地抵達各個景點，活絡在地旅遊產業。

雙方本次簽署之合作備忘錄自簽署日起生效，未來將持續透過合作機制滾動修正與推進，針對各區域之觀光特性與運輸需求，導入創新規劃策略，實踐永續發展與智慧服務之政策目標。

此次跨域協作不僅彰顯交通部在運輸與觀光雙軌發展上的政策整合能力，也展現我國邁向高品質、低碳永續旅遊體驗的重要決心。隨著本合作備忘錄的簽訂，不僅代表雙方共識凝聚，更揭開實質協作的新篇章，將引領臺灣觀光旅運服務朝向更便捷與永續的方向穩健邁進。

觀光 交通部 MOU

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