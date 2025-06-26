386列次今異動！台鐵年度改點首日上路 調整4大重點

台鐵今起進行年度列車時刻調整，共調整386列次，其中調整5分鐘以上的班次達188列次。台鐵指出，今天改點首日，各地區首發列車皆準點行駛，也將持續根據行駛情況，滾動檢討優化班表。台鐵董事長鄭光遠昨視察時強調，嚴防突發狀況，確保全線列車營運順暢無虞。

台鐵此次有4項調整重點：逢周六加開七堵＝彰化2列次自強號，提升台北＝台中直達車運能；配合小清水溪橋改建工程完工，縮短台北＝花蓮間行駛時間，並增開樹林＝台東間2列次自強號；基隆＝新竹間22列次8輛區間車改以10輛編組行駛及加開1列次，使北部地區區間車運能提升4.4%，上午尖峰時段北部地區運能提升10.3%；配合台中高架通勤車站及大村、永靖、石龜、嘉北月台延長工程完工，中部地區區間車18列次由原8輛車改以10輛車行駛，使中部地區區間車運能提升5.8%。

台鐵表示，為確保時刻調整之運輸服務順利實施，成立列車時刻調整一級應變小組，確認各項整備作業皆已到位，確保民眾乘車安全及列車行駛順暢。今天改點首日，各地區首發列車皆準點行駛，全線乘車秩序良好，台鐵公司也將持續根據行駛情況，滾動檢討優化班表。

台鐵指出，此次改點共調整386列次，其中調整5分鐘以上的班次達188列次。為方便旅客查閱列車時刻，提升服務品質，印製冊本式時刻表共8萬本，昨起在各大車站提供旅客免費索取；民眾亦可利用「台鐵e訂通」APP查詢列車時刻，既方便又準確。

鄭光遠昨下午親自前往視察整備情形，了解應變小組運作情況，確認各單位任務分工、作業規畫與整體進度。會議中，由台鐵總經理馮輝昇、副總經理劉雙火說明應變小組的作業規劃與各項作業的檢核情形，並透過視訊連線聽取北、中、南、東四區營運處現場整備情況。

鄭光遠表示，本次時刻調整相關單位各項準備作業皆已到位，且北、中、南、東各區處之重點車站已成立行動服務組，加強旅客服務以提升服務品質。他強調，所有單位均需提高警覺，嚴防突發狀況，確保全線列車營運順暢無虞。