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影／震波描繪大屯火山岩漿庫 磺嘴山地熱輪廓現形

聯合報／ 記者游昌樺／台北即時報導
中央研究院地球科學研究所副研究員黃信樺指出，大屯火山群中，往西北方向如觀音山等地，相對較冷，而磺嘴山所在的東南側地溫較高，這些研究資料都有助建立地熱開發的初步指引。 記者游昌樺／攝影
中央研究院地球科學研究所副研究員黃信樺指出，大屯火山群中，往西北方向如觀音山等地，相對較冷，而磺嘴山所在的東南側地溫較高，這些研究資料都有助建立地熱開發的初步指引。 記者游昌樺／攝影

大屯火山地熱蘊藏量超過500MW是台灣之最，但哪塊最熱？始終是學界最感興趣的議題之一，中央研究院地球科學研究所副研究員黃信樺利用震波資料，找出磺嘴山下方約 8 至 20 公里處，地震波速度異常區，顯示該處即為岩漿庫。這項觀測結果，有助於理解台灣火山型地熱系統的熱源分布，對未來地熱開發極具參考價值。

黃信樺說明，之前大多形容岩漿庫是「牛奶罐」，一個封閉、集中且充滿液體的空間，但他現在改稱它是「菜瓜布」，他解釋，可以想像岩漿庫是一塊海綿，但因為這石頭有很多裂隙或孔洞，內部填充岩漿，使得地震波傳遞速度數值很低，顯示該處可能為熱源集中區。黃信樺指出，若能確認岩漿庫位於磺嘴山下，而非七星山等區域，將可大幅提高地熱探勘的效率，也會影響井位選擇與開發策略。

此外，為何地震頻率與岩漿庫有關？黃信樺解釋，根據資料顯示，假設岩漿庫中心約900度，一路延伸到地表下方約400度左右，地震活動幾乎消失，但從400度開始，地震變得頻繁，這就像是把水壺放在瓦斯爐上面一樣，當地下持續加熱，氣體由深處向上移動，將造成脆性地殼產生破裂或形成流體通道，進而引發局部地震。在陽明山國家公園地區，這類地表反應主要集中於大油坑與小油坑一帶，與目前各大學術機構所觀測到的熱氣異常分布吻合。

目前，現有的國家公園法，明定禁止地熱電廠開發，多數探勘與研究轉向大屯火山邊緣地帶，例如金山、萬里，以及二磺子坪、四磺子坪等區域。黃信樺指出，大屯火山群中，往西北方向如觀音山等地，相對較冷，而磺嘴山所在的東南側地溫較高。這些研究資料都有助建立地熱開發的初步指引。

儘管熱源已有初步輪廓，實際地熱開發仍存在高度不確定性。黃信樺指出，熱可能並非均勻分布，而是集中於特定地質帶，即便掌握大範圍熱區位置，鑽井若不準確，仍可能無法獲取足夠熱能。他表示：「即使你知道熱源在這裡，但可能距離它只有十幾公尺，卻因為偏了，就完全打不到。」地熱探勘需結合地震學、地質構造與地化資料，才有可能精準預測熱的位置與可開發性。

現有的國家公園法，明定禁止地熱電廠開發，多數探勘與研究轉向大屯火山邊緣地帶，例如金山、萬里，以及二磺子坪、四磺子坪等區域。黃信樺指出，大屯火山群中，往西北方向如觀音山等地，相對較冷，而磺嘴山所在的東南側地溫較高。這些研究資料都有助建立地熱開發的初步指引。 記者游昌樺／攝影
現有的國家公園法，明定禁止地熱電廠開發，多數探勘與研究轉向大屯火山邊緣地帶，例如金山、萬里，以及二磺子坪、四磺子坪等區域。黃信樺指出，大屯火山群中，往西北方向如觀音山等地，相對較冷，而磺嘴山所在的東南側地溫較高。這些研究資料都有助建立地熱開發的初步指引。 記者游昌樺／攝影

地震 國家公園 位置

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