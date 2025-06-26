27家醫院護病比沒達標、基層對獎勵無感 衛福部將輔導

衛福部昨公布日前首次撥付「三班護病比獎勵金」給個層級醫院，希望在護理師出走潮下，可以改善護理人員執業環境，但卻有27家醫院未達標準，獎勵金掛蛋。衛福部長邱泰源表示，將進一步了解醫院困難之處，並給予協助。

衛福部去年3月起，實施急性一般病床三班護病比制度，將護理的三種班別白班、小夜班、大夜班，依地區醫院、區域醫院、醫學中心訂定不同人員標準。若有二班達標會給予住院護理費3%作為獎勵；若是三班都達標則是7%獎勵。今年6月19日衛福部首次撥付三班護獎勵金5.47億元，達標率6成。

對於該制度推行，當時護師工會就擔憂，醫院拿護理長等主管職納入護病比計算灌水，並且獎勵金也未必進到護理人員口袋。

邱泰源說，由於立法院預算撥款，因此日前補發放去年的三班護病比獎勵金，目前先發第一批，後續會逐月發放。衛福部將會與27家沒有達標的醫院詢問，是否有哪邊有困難並協助。

他強調，獎勵金一定要用在護理人員身上，不論是留任獎勵、給白班、假日班的津貼等，會訂有KPI監測，如果狀況沒改善會再跟醫院溝通。

未達標27家醫院名單如下：雙和醫院、部立台南醫院、部立台北醫院、部立苗栗醫院、部立豐原醫院、部立彰化醫院、阮綜合醫院、光田綜合醫院、聖馬爾定醫院、聖保祿醫院、為恭醫院、亞洲大學附醫、敏盛綜合醫院、民生醫院、玉里醫院、海天醫院、李綜合苑裡醫院、新太平澄清醫院、澄清國際眼科醫院、中正脊椎骨科醫院、暘基醫院、全民醫院、新莊英仁、大園敏盛 、中國醫台北分院、萬華醫院、靜和醫院。

另外，日前有媒體報導衛福部的空中轉診平台出包。邱泰源回應，此為錯誤訊息，可能是平台有設計不好的地方，讓不熟悉的操作人員誤會，照護司將會對外說明。