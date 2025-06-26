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周末之後颱風恐生成？天氣風險：最新預報大改動

聯合報／ 記者陳智華／台北即時報導
今明兩天高空冷心低壓接近並通過台灣，大氣環境變得不穩定，中午過後要特別留意劇烈的午後雷陣雨。本報資料照片
今明兩天高空冷心低壓接近並通過台灣，大氣環境變得不穩定，中午過後要特別留意劇烈的午後雷陣雨。本報資料照片

天氣風險公司天氣分析師薛皓天今天指出，目前在南海上的熱帶性低氣壓往海南島移動，發展能力有限，生成輕颱機會低，且不影響台灣。先前提到周末在菲律賓東側至關島一帶的大低壓槽有熱帶擾動在發展，最新預報大改動，太平洋高壓增強，高壓中心在東海附近，就算有颱風生成，也不太接近台灣，不過目前有5天以上差距，且近期預報跳動性高，須持續觀察。

至於今天天氣，薛皓天說，高層冷心低壓接近台灣附近，大氣不穩定度高，各地維持晴午後多雲雷陣雨天氣，台北盆地、桃竹苗山區、南投以南山區及宜蘭山區有較大雨勢機會，受午後熱對流發展、擴散影響，西半部近山地區及平地也有短暫雨機會，夜間中南部受風向繞流影響，局部有短暫雨發生。各地高溫約32到35度，雙北、中部以南內陸地區及花東縱谷持續有35度以上高溫。

薛皓天說，明為偏東風環境，中南部雲量偏多，大致為多雲天氣，其餘地區多雲時晴午後多雲有雷陣雨天氣，由於持續受高空冷心低壓影響，中部以南受南方水氣移入，雨勢略明顯，近山地區仍有較大雨勢發生機會。各地仍有35度左右高溫，大台北盆地、中南部內陸地區需特別注意36度以上高溫。

薛皓天指出，周末兩天(28到29日)大致為偏東風環境，各地維持晴午後多雲雷陣雨天氣，而南海有低壓系統北上，整體大氣不穩定度高，午後雷陣雨區大，降雨較集中於山區；周日西半部午後雷雨明顯，要注意較大雨勢發生。

下周大致也為夏季晴午後多雲短暫雨天氣，薛皓天指出，預報顯示高壓中心較接近台灣，受到高壓壟罩，白天高溫明顯，要多留意36度以上高溫，不排除在台北盆地及中南部內陸地區有38度左右高溫。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

高溫 颱風

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