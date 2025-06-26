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因八仙塵爆截肢 黃博煒重返新光醫院：我有好好活著

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
八仙塵暴發生至今年滿10年，當年燒傷最嚴重的病人黃博煒（中），今天重回新光醫院演講，與主治醫師、新光醫院整形外科主任林煌基（左一）等人合影。記者林琮恩／攝影
八仙塵暴發生至今年滿10年，當年燒傷最嚴重的病人黃博煒（中），今天重回新光醫院演講，與主治醫師、新光醫院整形外科主任林煌基（左一）等人合影。記者林琮恩／攝影

八仙塵爆發生至今年滿10年，當年燒傷最嚴重的病人黃博煒，前後在新光醫院、台大醫院住院長達212天，復健歷程長達5年，今天重回新光醫院演講。他表示，出院後，醫護不見得知道紫幾生活狀況，他現已出書，還曾登上合歡山，其實自己打從一開始就沒想過放棄，希望讓醫護看到「他們的努力沒有白費。」

黃博煒當年全身9成以上嚴重燒傷，他在新光醫院的主治醫師，該院整形外科主任林煌基說，博煒在書中寫道他存活機率只有5%，其實醫療團隊當下看法是存活機率僅0%。治療過程中，團隊在同一塊皮膚上取了4次，用來填補其他部位，也曾用葉克膜救治，時任新光醫院急診室主任王宗倫曾說，黃博煒是第一位用葉克膜救回的燒燙傷患者。

不過，因燒傷情況嚴重，葉克膜救治只能先確保生命，無法顧及周邊血管，因此黃博煒雙腿、右手截肢，目前四肢只剩細細的左手。林煌基說，黃博煒在治療過程中一直正向面對，對過去不曾有過埋怨，他已長成「智仁勇」的巨人，問他為何身高變高，他談笑風生回應，「因為義肢長了一點」，樂觀態度，對社會大眾深具啟發性。

當年在加護病房，父親曾問黃博煒「要不要至另一個世界當天使」，醫師也說截掉四肢存活率很低。但他表示，「我打從一開始久沒想過放棄」，因為心裡不甘心沒有嘗試過就選擇放棄，愛他和他愛的人，錄製一條又一條語音訊息，在病榻旁播放，成為他活下去的動力。他說，復健最困難之處，是沒有這樣嚴重且截肢的燒燙傷「前輩」可供學習。

黃博煒說，他連手部功能都沒有，要獨立生活對多數人是天方夜譚，但他想要嘗試不一樣的路，也幸運達成，因四肢不健全，最初每天都必須「揣摩如何使用這副身體」，也曾面臨諸多挫折，至今他做每件事，都先預設會失敗，無法一次成功，情緒反而比較能反轉，不僅用觸控筆敲打寫成9萬多字「但我想活」一書分享生命歷程，還在旁人協助下登上合歡山。

「我很幸運的遇到很多貴人，包括現場救災人員、軍人，新光醫院、台大醫院團隊，以及陽光基金會等。」黃博煒說，所有貴人都全力幫助他，為此他十分感謝也很感念，希望分享生命經驗，讓他們知道「努力沒有白費，我有好好活著。」

當年的主治醫師問八仙傷者黃博煒為何身高變高，他談笑風生回應，「因為義肢長了一點。」記者林琮恩／攝影
當年的主治醫師問八仙傷者黃博煒為何身高變高，他談笑風生回應，「因為義肢長了一點。」記者林琮恩／攝影

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