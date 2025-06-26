身障者「同儕支持員」人數少、資格嚴 立委籲建立制度

身障者生活無法自理，或遇心理情緒障礙等情況，旁人較難同理。身障權法修法，民團倡議將個人助理制度入法，立法委員林月琴今天舉辦記者會呼籲，以「同儕支持員」方式幫助身障者，衛福部社家署透過各地方政府所辦理的身心障礙者同儕支持員「職前」訓練課程18小時且欠缺實習，嚴重不足以讓同儕支持員了解如何提供服務，訓練形同「辦家家」般過場算數，完全不在意是否有效果，形同浪費。

同儕支持員是指身障者經過訓練後，傾聽身障者需求，或轉介合適服務等。林月琴表示，同儕支持員本身具身障者身分，擔任同儕支持員，可為期增加收入來源。但目前同儕支持員只有18小時課程，沒有實習、進階課程、正式認證，「這樣的訓練，真能讓一個人具備提供服務的能力嗎？我們對一份本應專業的工作，這樣草率對待，這是對障礙者不尊重，也是對制度的不負責。」

林月琴說，去年全國投入服務的同儕支持員僅208人，總時數只有4471小時，平均每人每月僅服務21小時，比個人助理的服務量還低，服務量能低落，不是因為沒有人願意當，而是制度根本沒把他們當作一份「職業」來規劃，呼籲衛福部與勞動部應立即檢討現行同儕支持員訓練內容與時數，增設實習、倫理與資源課程，並建立正式認證制度。

另，林月琴建議，應將同儕支持員納入勞動部「身心障礙職類訓練項目」，比照其他技術職業進行規劃，並提供訓練期間的生活津貼與交通補助，並建立合理的聘僱機制，維護同儕支持員的勞動尊嚴，且應提升同儕支持員的服務量能，增加受服務人數與服務時間。