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更年期不是女人專屬！揭密男女十大身體困擾 找回自在好生活

DailyView網路溫度計／ DailyView網路溫度計
示意圖／ChatGPT
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那些說不出口的不舒服，其實都是更年期的訊號！

最近是不是一點小事就爆氣、晚上翻來覆去睡不著、做什麼都覺得卡卡的？別懷疑，你不是玻璃心，也不是太敏感——是更年期悄悄來報到啦！

根據國健署資料，全台45到65歲的更年期人口已突破600萬人，等於每四個人就有一位在經歷人生的轉彎處。女性會有熱潮紅、失眠、月經異常等小劇場，男性也可能默默面對焦慮、疲憊，甚至性慾下降的變化，只是常常說不出口，還被誤會是在「鬧脾氣」。

網路溫度計DailyView》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體，盤點出「男女更年期十大身體症狀」，幫你說出那些你自己都說不清的身體訊號，讓身邊的人多一點理解，也讓你少一點煩悶。更年期不是世界末日，而是一段身體重新整理、調頻的時光。試著放慢腳步、聽聽身體的聲音，加上適度運動與保健品輔助，不論你是正在經歷更年期的身心變化，還是陪在一旁的那個人，這段路都會一天比一天輕鬆，讓我們一起走得更穩、更從容。

No.10 三高、慢性病

年紀一到，身體的小劇場就開演了。更年期不只可能心情起伏大，連三高（高血壓、高血脂、高血糖）也特別容易找上門。

根據國健署的資料，45到64歲女性三高盛行率，比19到44歲女性高出三到四倍，這數字聽起來有點嚇人，但別擔心，國健署特別為大家準備了一個超給力又好記的健康口訣。

「心、動、舒、食」四大絕招：

揪友談「心」： 找朋友聊聊，心情好，壓力自然跑。

規律運「動」： 規律運動30分鐘，每週累積150分鐘中度身體活動。

放鬆「舒」緩： 透過聽音樂、泡澡、冥想，讓身心好好休息。

均衡「飲」食 ：掌握「少油、少鹽、少糖、高纖」原則，並均衡攝取六大類食物。

從2025年起，30歲以上就能免費健檢，還能把檢查結果輸入「科學算病館」，評估慢性病風險，拿到個人化建議。與其等到身體亮紅燈，不如提早掌握、提早調整，才能安心迎接人生下半場。

No.9 頻尿、漏尿、泌尿道發炎

示意圖／Freepik
示意圖／Freepik

打噴嚏或大笑就不小心漏尿，半夜一躺下就擔心等等又得起來跑廁所。很多人進入更年期才發現，這些尷尬又惱人的「尿」事真的會找上門，網友表示：「漏尿很影響工作」、「有時候打噴嚏就會不小心尿出來一點點，然後就開始吃補品做運動了」。

女性因雌激素減少，膀胱和尿道彈性變差，尿意一來就擋不住；再加上尿道天生較短，保護力變弱後，更容易反覆泌尿道感染。男性則因睪固酮下降，前列腺開始變化，尿流變弱、排不乾淨，膀胱控制力也開始下滑。

除了讓醫師評估是否適合荷爾蒙療法，女性可透過凱格爾運動強化骨盆底肌肉，改善漏尿問題；男性則應留意前列腺健康，有異狀就儘早就醫。

日常也能從營養補充做起，像德之寶「蔓越莓＋南瓜籽萃取膠囊」，為泌尿道健康提供呵護，並添加硒與維生素C，有助於調節生理機能，穩穩守住身體的健康平衡。

No.8 容易疲倦

德之寶提供、示意圖／ChatGPT
Doppelherz official、示意圖／ChatGPT

「怎麼最近老是覺得累？」「躺在沙發上看電視也能睡著？」如果這也是你的寫照，或許是身體的「能量工廠」需要一點支援了！

進入更年期後，身體彷彿在玩「大風吹」，雌激素或睪固酮一變，情緒跟著起伏，體力也開始走下坡。原本能一覺到天亮，現在怎麼睡都不夠；工作提不起勁，連追劇都常看到一半就放空；這種累，不是早睡早起就能補回來的。

當身體長期處於「電量不足」的狀態，問題可能不只是太忙，也與能量生成有關。像輔酶Q10，原本是身體自行合成、幫助細胞產生能量的重要物質，但隨著年齡增長，體內合成量會逐漸下降，少了它，就像手機的舊電池，充再多也撐不久。

不少人會透過保健品補充，例如德之寶輔酶Q10膠囊，作為輔助人體新陳代謝的重要成分，支持新陳代謝，促進正常生理機能，同時具抗氧化作用，能為日常健康打好基礎。

No.7 熱潮紅、盜汗

熱潮紅是雌激素下降後最常見的更年期症狀，讓人一陣燥熱直衝上來，晚上還可能因盜汗熱醒，衣服或床單常被汗水濕透，連睡眠都被打亂。

一位50歲脆友分享，更年期讓她歷經熱潮紅、情緒起伏、肌肉鬆弛，一度沒自信，連拍照都不敢看鏡頭，靠運動與保養才慢慢找回自己，直呼「50歲，不是結束，是另一種活法的開始」。貼文吸引超過6.9萬人次瀏覽，帶起一波聲量高峰。

不少網友留言表示共鳴，「有時半夜會熱醒，打斷睡眠這點很困擾」、「我之前也是熱潮紅嚴重，心悸還有伴隨會失眠，真的心情會很低落」；也有人分享靠運動成功改善症狀。

秀傳醫院中醫師邱伯恩指出，除了調整作息，日常飲食和穴位按摩也有助於舒緩。少碰酒精、咖啡、辛辣，多吃蔬果，有助身體降火氣；他建議每天花點時間按壓三陰交和太溪穴，幫助經絡通暢、荷爾蒙穩定，緩解熱潮紅與情緒波動。

No.6 代謝變慢、肥胖

示意圖／Pexels
示意圖／Pexels

「明明吃得少，肚子卻越來越大」、「以前隨便動一動就瘦，現在體重卻不動如山」，這些困擾，常是更年期荷爾蒙下降，讓代謝效率大不如前！

女性因雌激素減少，燃脂速度變慢，多餘的熱量更愛往腰腹跑，久而久之成了「蘋果型身材」；男性雖然沒有明顯更年期分界，但睪固酮降低會導致肌肉量流失，代謝跟著下滑。

根據國健署資料，女性一過50歲，有超過6成腰圍超標。若腰圍超過80公分（約31.5吋），代表腹部脂肪過多，血糖與三酸甘油酯也可能升高，增加心血管與糖尿病風險

好在這些問題能透過日常管理改善，飲食遵守「三低二高」原則（低油、低糖、低鹽，高纖、高鈣），每週累積150分鐘運動，搭配定期健檢、規律服藥、穩定情緒與睡前放鬆，就能幫助身體找回代謝節奏。

No.5 亂經或血量異常

進入更年期，女性的卵巢功能會逐漸衰退，雌激素分泌開始波動不穩定；這對原本就規律或不規律的經期來說，都可能讓它變得「難以捉摸」，可能一下來得又快又猛，一下又拖很久才報到，甚至滴滴答答流不乾淨。

經期異常除了可能是更年期的前兆，也可能與其他婦科疾病有關，例如子宮肌瘤、子宮內膜異位症，甚至子宮內膜癌等。2024年9月18日，北市議員許家蓓因罹患子宮內膜癌病逝，引發社會關注，也讓相關議題重新受到重視，網路討論熱度快速攀升，創下聲量高峰；不少網友也開始分享自身經驗，「停經後還會出血我就覺得不對勁，遇到的時候務必去看醫生」、「我是警覺性高，異常出血就去檢查，結果零期」。

我藥行銷藥師洪瑞德提醒，若出血量明顯變多天數拉長，或停經後又突然出血，建議盡快就醫檢查，排除其他問題。另外，停經後也常見陰道乾澀、泌尿道感染、骨質流失等問題，可補充植物性雌激素、鈣、維生素D和K2調整保養，減緩不適，陪自己穩穩度過這段轉變期。

No.4 失眠

示意圖／ChatGPT
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更年期失眠不只是壓力大，荷爾蒙波動、熱潮紅、盜汗、夜尿都會打斷睡眠，讓人想好好睡一覺變得很奢侈。

《網路溫度計DailyView》曾幫大家整理出「不靠藥物助眠的十大方式」，除了白天適度運動、打造助眠環境等，最多人討論的為飲食調整，例如補充Omega-3脂肪酸、色胺酸、維生素B群、維生素C、鈣和鎂幫助穩定情緒、放鬆入眠。

有不少人會進一步選擇補充複方營養品，像德之寶的「夜舒眠晚安膠囊」，結合L-色胺酸、檸檬香蜂草萃取、維生素B6、B12與鎂，主打無西藥成分，從日常著手，有助放鬆心情，同時增進神經系統的健康及維持胺基酸代謝，讓身心逐步回到平穩節奏；網友分享，「睡前也能真正思緒放鬆」；另外也有網友表示「我是買長松的青春之泉來給她吃，之前幫我媽買的時候是看長松有DHEA外，還有幫助舒眠的配方」。

No.3 骨質疏鬆

示意圖／Freepik
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在更年期討論中，骨質疏鬆的討論度居高不下，它如同隱形殺手，悄悄偷走你的骨本！像衛福部豐原醫院曾收治的一名64歲婦人，日常中只是輕微跌倒，卻先後出現胸椎與腰椎壓迫性骨折、髖部骨折，經檢查確診為嚴重骨質疏鬆。

隨著年紀增長，骨密度逐漸下降，骨頭漸漸變得像海綿一樣多孔且脆弱；初期幾乎沒明顯症狀，一不小心就骨折，甚至連咳嗽或彎腰都有風險。

別再等到骨折才後悔！更年期是骨質保健的關鍵期，除了均衡飲食，也可以日常額外補充鈣，例如小花藥師選品的「胺基酸螯合鈣」的配方，搭配維生素D一起服用，作為日常骨本補給，溫和吸收、素食也能安心吃，幫助維持骨骼健康不失守。

No.2 心血管疾病

示意圖／Freepik、德之寶提供
示意圖／Freepik、Doppelherz official

2025年母親節前夕，台灣肥胖醫學會推動「給媽媽一個擁抱」活動，鼓勵用雙手環抱測量腰圍，讓表達愛意也成為關心健康的行動，成功掀起話題，帶起一波聲量。

台灣肥胖醫學會理事長林文元提醒，女性在產後與更年期階段，特別容易因荷爾蒙變化、缺乏運動或進補過頭而發胖；他指出，研究顯示腰圍每增加10公分，心血管疾病風險將上升3.4%，小小擁抱，也能成為提醒健康的起點。

也因此，越來越多人開始重視心血管保養，除了飲食與運動外，補充對的營養素也很重要。像有「血管清道夫」之稱的Omega-3脂肪酸，是營養師推薦的好幫手，常見於鮭魚、鯖魚、亞麻籽與核桃中；若攝取不足，也能透過保健品補足。例如德之寶Omega-3濃縮深海魚油軟膠囊，每顆含300毫克EPA與200毫克DHA，黃金3：2比例幫助吸收，並添加維生素E，有助延緩Omega-3氧化，可更穩定補給。

No.1 情緒波動大

示意圖／ChatGPT
示意圖／ChatGPT

更年期不只帶來生理變化，情緒起伏也讓家人難以適應。一名網友分享，媽媽原本個性溫和，近期卻經常抱怨、動怒，甚至出現甩門等行為，睡眠也明顯變差。雖已就醫並補充保健品，情況仍時好時壞，家庭氣氛也受到影響。

原PO無奈直呼「媽媽更年期像變了一個人很懊惱」，盼能找到合適的陪伴方式，或了解改善更年期不適的營養建議，網友回應，「辛苦了，更年期男女都有，只是女性症狀被討論得廣泛」、「可以多分擔他 的勞務，並鼓勵他嘗試自己的興趣」。

處理更年期情緒波動，除了作息規律、適度運動與心理支持，也可從營養補充著手。GABA、維生素B群、色胺酸、鎂等成分，有助穩定情緒、提升睡眠品質。市售保健品如InSeed好欣晴益生菌，結合PS128™快樂益生菌、GABA與SYNBIOTICS雙重益生質，協助調節情緒、維持腸道菌群平衡。

分析說明

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體提供，分析時間範圍為2024年06月04日至2025年06月03日。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理1500億以上中文資料的網路社群數據庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

〖網路溫度計DailyView調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫〗

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網路溫度計 更年期 情緒勞動

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