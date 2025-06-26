鄭明典：冷心低壓高層冷空氣已涵蓋台灣上空 防午後強對流、冰雹

中央氣象署指出，今明兩天高空冷心低壓接近並通過台灣，將使大氣環境變得不穩定，早上雖然還是高溫炎熱、艷陽高照，中午過後要特別留意劇烈的午後雷陣雨。今天晚上至明天清晨西半部地區也可能有局部短暫陣雨，建議出門可以攜帶雨具備用。

中央氣象局前局長鄭明典在臉書po指出，這是300百帕的高度場(線條)和溫度場(底色)，時間是上午8點的預測圖。箭頭所指一個高空的低氣壓，這個低氣壓中心溫度較周邊為低，因此稱為高層冷心低壓，冷心低壓的高層冷空氣範圍已經涵蓋台灣上空。

鄭明典指出，高層冷心低壓本身為下沉運動區，下沉運動會在底部形成逆溫層，有抑制對流發展的作用；但是上層冷、下層暖的結構又會增加對流不穩度。因此，高層冷心低壓在海面上時，通常會帶來晴空，因為下沉運動有抑制對流發展的作用；但是當冷心低壓一到島嶼或陸地上，只要午後對流機制突破逆溫層，對流不穩度釋放，那就會帶來強烈的對流。

中央氣象署粉絲專頁「報天氣 - 中央氣象署」指出，「冷心低壓」常出現在夏秋季節的洋面上空，一般的地面天氣圖上是看不到的，因為它躲在大約5公里以上的空中，其中最明顯的位置，大約會在10公里左右的高空。它是個在高空逆時鐘旋轉的渦旋，由於中心溫度較周圍更低，故被稱為「冷心低壓」。

「報天氣 - 中央氣象署」指出，冷心低壓不像一般常見的地面低壓系統，有明顯可見的雲系，平常常用衛星雲圖(可見光、紅外線)較不容易看到冷心低壓的存在，必須使用觀測高空水氣的「水氣頻道雲圖」，才能更清楚地一睹冷心低壓的樣貌。