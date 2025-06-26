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高空冷心低壓移入 吳德榮：午後對流增強大雷雨恐下到晚上

高空冷心低壓移入 吳德榮：午後對流增強大雷雨恐下到晚上

聯合報／ 記者陳智華／台北即時報導
吳德榮說，今明兩天因「高空冷心低壓」移入，大氣不穩定度提高，午後對流增強，並有延續至夜間的機率。本報資料照片
吳德榮說，今明兩天因「高空冷心低壓」移入，大氣不穩定度提高，午後對流增強，並有延續至夜間的機率。本報資料照片

今要注意午後雷陣雨。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄指出，今、明兩天各地仍為晴午後多雲，天氣偏熱，但因「高空冷心低壓」移入，大氣不穩定度提高，午後對流增強，並有延續至夜間的機率，應注意氣象署發布的即時訊息。

今日各地區氣溫為：北部23至36度、中部23至36度、南部24至37度及東部22至36度。

吳德榮指出，最新模式模擬顯示，周六至下周一(28至30日)各地為晴午後多雲，天氣偏熱，但台灣附近水氣增多，午後有局部短暫陣雨或雷雨，對流略增強、影響範圍略擴大；仍應注意氣象署發布的即時訊息。

下周二、三(7月1、2日)水氣減少，各地晴朗、午後山區偶有局部短暫陣雨或雷雨的機率。下周四(3日)以後的天氣，是否受到熱帶系統干擾？需持續觀察。

吳德榮說，最新(26日2時)氣象署「路徑潛勢預測圖」顯示，南海的熱帶低壓，今、明兩天將通過海南島、雷州半島，再進入大陸，對台無影響。

此外，吳德榮說，最新(25日20時)歐洲系集模式(ECMWF)模擬圖顯示，菲律賓東方海面「輕颱」存在的機率第7天(2日)為20%，台灣東方海面則在第9、10天(4、5日)緩慢提高至30%，顯示其未來動向「不確定性」很大。最新美國系集模式(GEFS)，亦呈現非常分歧如「天女散花」的模擬路徑；由於各國模式還會再調整，應耐心觀察。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

最新(25日20時)歐洲系集模式(ECMWF)第10天(5日)的模擬圖（左）顯示，台灣東方海面「輕颱」機率最高為30%。最新(25日20時)美國系集模式(GEFS)（右）亦呈現非常分歧如「天女散花」的模擬路徑。(擷自weathernerds)擷取自「洩天機教室」專欄
最新(25日20時)歐洲系集模式(ECMWF)第10天(5日)的模擬圖（左）顯示，台灣東方海面「輕颱」機率最高為30%。最新(25日20時)美國系集模式(GEFS)（右）亦呈現非常分歧如「天女散花」的模擬路徑。(擷自weathernerds)擷取自「洩天機教室」專欄

氣象署 吳德榮

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