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5.47億護病比獎金 27醫院掛蛋

聯合報／ 記者林琮恩沈能元／台北報導
護師工會顧問陳玉鳳說，衛福部並未建立透明的稽核機制，不僅許多醫院拿護理長等主管職納入護病比計算，或填報時少報床數等方式灌水，獎勵金也未必進到護理人員口袋，導致基層對這項獎勵制度完全無感。本報資料照片
護師工會顧問陳玉鳳說，衛福部並未建立透明的稽核機制，不僅許多醫院拿護理長等主管職納入護病比計算，或填報時少報床數等方式灌水，獎勵金也未必進到護理人員口袋，導致基層對這項獎勵制度完全無感。本報資料照片

為留住護理人力，衛福部去年三月起實施急性一般病床三班護病比制度，遲至本月十九日首次撥付五點四七億元三班護病比獎勵金，鼓勵護病比達標的醫院，金額最高前五名依序為林口長庚、高雄長庚、台北榮總、三總、彰基，唯一掛零的醫學中心則是雙和醫院。

衛福部照護司副司長陳青梅表示，三班護病比為白班、小夜班、大夜班三種班別，依醫院層級定有不同標準，獎勵金發放以各醫院住院護理費為基準，若有二班達標，額外給予百分之三加成獎勵，若三班均達標，加成比率提高至百分之七。

分析後發現，醫學中心、地區醫院三班護病比達標率較高，區域醫院反而最低，三班護病比達標率僅六成，許多區域醫院只有一班達標，無法獲得獎勵，陳青梅指出，將盡量輔導，改善醫護人力。

調查發現，包括雙和醫院及多家部立醫院，全台共廿七家醫院護病比未達標，或只有一班達標，獎勵金「掛蛋」。

據了解，雙和醫院在去年三月至今年三月的評比期間，護病比不合格。但雙和醫院昨天指目前該院全日護病比達一比八點六人，符合衛福部一比九人規範，加護病房三班護病比一點八人也合格。

護師工會顧問陳玉鳳表示，許多醫院將護理長等主管也計入護病比，或者以少報床數等方式灌水，拿到獎勵金之後也未必進到護理人員口袋，因此，多數基層護理師對獎勵制度完全無感。

陳青梅回應，將要求醫院收到款項後，一個月公開用途，並鼓勵護理師到護理職場爭議通報平台申訴。

成大醫院企業工會理事長蔡婷婷擔憂院方為領取獎勵金，減少護理人員休假，反而損及醫護權益。

新光醫院副院長洪子仁說，許多醫院為求達標選擇關床，導致總開床數迄今仍無法回到疫情前數量，政府應正視，並積極改善人力不足窘境。

護病比 衛福部

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