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青少女裸露自拍比率 增幅大於男

聯合報／ 記者林琮恩／台北報導

展翅協會最新調查發現，近年來青少年自拍裸露影像盛行率倍增，台北大學社工系副教授陳易甫表示，青少女自拍性影像盛行率上升幅度較大，小男生相對持平，不少小女生為了檢視健身瘦身成果而拍攝「清涼照」，不料身陷網路險境。

據統計，二○一八年十三至十七歲等六都青少女自拍「裸露私密部位」影像盛行率為百分之○點五，但到了二○二四年，則攀升至百分之一點六九；小男生自拍裸露私密部位性影像盛行率則從百分之一點六一微幅增加至百分之二點七三。

該調查報告計畫主持人陳易甫說，近年年輕女性自拍性影像比率已經「趕上男性」，主因與健身風氣盛行，加上直播平台使用普及等因素有關。

調查顯示，如果常自覺身材及容貌不佳，而感到焦慮、低自尊，則可能提高自拍性影像風險，以為透過裸露照片或影片可以吸引他人注意。即使不會主動拍攝，但也容易被他人說服，進而拍攝、傳送性影像。

陳易甫提醒，具有情緒與心理健康問題、自我形象困擾、自我認同感匱乏等青少年，屬於私密影像自拍或傳遞的高風險族群，常為了尋求外部認可與肯定，而上傳照片影片，做出讓自己後悔的事。

衛福部保護司長張秀鴛表示，容貌姣好的年輕少女為交友的一大誘因，利益集團透過金錢誘惑，例如給予數千元報酬，誘騙暑期有打工賺錢，讓不少兒少拍攝裸露影像。有些甚至要求青少年提供年紀、社群平台帳號等，分階段、有計畫蒐集兒少個資及性影像，形成「詐騙產業鏈」。

張秀鴛表示，在通報個案中，常有青少女為了數千元酬勞，而拍攝性影像，不料被散布於網路，家長親友看到後，親子關係緊張，爭吵不休。有人則承受酸民攻擊、網路霸凌，「翻天覆地的傷害已超出掌控」。

近年衛福部要求中學以下各級學校，每學期至少安排二小時兒少性影像相關課程，讓學生了解私密影像外流的可怕。另透過宣導，讓社會大眾知道「沒有人是局外人」，不經意地轉傳、下載，都將助長產業鏈發展，嚴重危害下一代。

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