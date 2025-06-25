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青少年自拍裸露影像比率 六年翻倍

聯合報／ 記者林琮恩／台北報導
展翅協會秘書長陳逸玲說，2018年調查發現，青少年自拍裸露影像盛行率為1.01%，2024年翻倍成長為2.14%，分析高風險因子，有使用直播平台、交友軟體者，更容易自拍裸露影像，甚至傳送給他人。記者林琮恩／攝影
展翅協會秘書長陳逸玲說，2018年調查發現，青少年自拍裸露影像盛行率為1.01%，2024年翻倍成長為2.14%，分析高風險因子，有使用直播平台、交友軟體者，更容易自拍裸露影像，甚至傳送給他人。記者林琮恩／攝影

最新「二○二四青少年自拍認知及行為調查報告」顯示，去年青少年自拍裸露影像盛行率為百分之二點一四，與二○一八年百分之一點○一相較，已翻倍成長；專家分析，這與直播平台、交友軟體盛行有關，且不乏將自拍裸露影像傳給陌生人。

除自拍裸露照片或影片盛行率攀升，研究也發現，自拍「無裸露」私密部位照片或影片比率也逐年升高，從二○一八年百分之三點三一，上升至二○二四年百分之四點二；傳送自拍照或影片給他人比率也是如此，二○一八年為百分之○點四七，二○二四年則為百分之一點二一。

展翅協會昨公布這項調查，分析青少年網路使用行為顯示，經常使用直播軟體、交友軟體者，自拍裸露影像或與他人交換性影像比率明顯較高。協會秘書長陳逸玲表示，許多直播主「多露一點」，只為讓粉絲們多贊助鑽石、火箭等可換取現金的禮物。

至於使用交友軟體者，「換照」已是常見互動方式，彼此交換裸露影像後，再決定是否進一步見面。陳逸玲表示，如果經常使用這類軟體，勢必增加性影像外傳風險，家長務必提高警覺。

兒少性影像犯罪攀升 製表／元氣中心
兒少性影像犯罪攀升 製表／元氣中心

調查發現，有負面情緒、心理健康不佳、身體與臉部焦慮、自尊偏低等心理因素，與性私密影像行為呈現正相關；校園中若常見「打鬧談性」文化，例如同學們討論色情訊息，或彼此互抓下體等打鬧遊戲等，也容易增加性影像傳播機率。此外，親子關係如果不佳，拍攝性影像行為比率也明顯較高。

衛福部保護司司長張秀鴛說，兒少性影像是兒少性剝削樣態大宗，衛福部委請四百名防暴講師至各地校園、社區巡迴演講，宣導展翅協會「性私密影像教案」，提供家長與孩子的正確認知，避免掉入兒少性影像剝削危機。

衛福部 自拍 直播 交友軟體

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