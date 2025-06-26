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三面情人雙人套票9折
今夏最浪漫、最夢幻的法語音樂劇巨星演唱會「LES TROIS 三面情人」雙人套票九折熱賣中，演出將於七月廿六、廿七日在台北表演藝術中心盛大登場。作為全球巡演首站，初代羅密歐、茱麗葉與摯友班福留夢幻卡司破天荒合體，攜手獻唱，打造一場前所未有的感動時刻。
擁有完美聲線與獨特魅力的三位法國歌手，各自在法語樂壇與音樂劇領域有著響亮名號與卓越成績，首度以黃金陣容之姿聚首，同框演唱「羅密歐與茱麗葉」、「紅磨坊」、「樂來越愛你」、「大娛樂家」 等經典歌曲。購票詳情請上udn售票網或官網。
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