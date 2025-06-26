聽新聞
0:00 / 0:00

三面情人雙人套票9折

聯合報／ 本報訊

今夏最浪漫、最夢幻的法語音樂劇巨星演唱會「LES TROIS 三面情人」雙人套票九折熱賣中，演出將於七月廿六、廿七日在台北表演藝術中心盛大登場。作為全球巡演首站，初代羅密歐、茱麗葉與摯友班福留夢幻卡司破天荒合體，攜手獻唱，打造一場前所未有的感動時刻。

擁有完美聲線與獨特魅力的三位法國歌手，各自在法語樂壇與音樂劇領域有著響亮名號與卓越成績，首度以黃金陣容之姿聚首，同框演唱「羅密歐與茱麗葉」、「紅磨坊」、「樂來越愛你」、「大娛樂家」 等經典歌曲。購票詳情請上udn售票網或官網。

音樂劇 法國 台北表演藝術中心

延伸閱讀

BLACKPINK驚喜合體！時隔2年曬合照　新歌公開時間曝光

貝克漢次子就愛姊弟戀！才分手5天無縫接軌大8歲辣模

貝克漢家族大和解！羅密歐分手綠茶女：不能愛哥哥前任

貝克漢親情裂痕擴大！布魯克林婚禮「第一支舞」被母親截胡 新娘當場淚崩奔走

相關新聞

高鐵跟進台鐵漲價？史哲：評估中

台灣高鐵明年將引進新世代列車，再加上相關檢修工廠及機電系統更新等支出，預計明年將面臨資金缺口的最高峰，外界關心凍漲十八年...

青少年自拍裸露影像比率 六年翻倍

最新「二○二四青少年自拍認知及行為調查報告」顯示，去年青少年自拍裸露影像盛行率為百分之二點一四，與二○一八年百分之一點○...

台鐵調高夜間津貼 2工會不埋單

台鐵員工長期不滿薪資問題，甫從台灣高鐵轉任台鐵董事長的鄭光遠昨在立法院表示，將調整台鐵員工的夜間津貼與主管加給，其中夜間...

衛福部砸5.4億獎勵 洪子仁曝醫院「關床維持護病比」

衛福部今天公布，已於6月19日首次發放三班護病比達標獎勵金，或獎勵最多為林口長庚4千餘萬元，包括雙和醫院在內，共27家醫...

大腸癌年輕化 飲食西化「多肉少纖維」增機率

大腸癌持續21年高居十大癌症死因前三名，去年7007人死於結腸、直腸與肛門癌。台灣大腸癌發生率亞洲第一，基隆長庚醫院胃腸...

外科神刀手／心臟外科權威邱冠明 台灣最年輕醫學中心院長

亞東醫院院長邱冠明為知名心臟外科權威，年輕時隨著心臟移植專家朱樹勳教授從台大醫院至亞東，自此扮演著最佳「代工」角色，40...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。