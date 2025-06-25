台灣消除C肝後 再治3萬人朝根除邁進

肝病是台灣國病，經公私部門等單位共同努力，至今累計篩檢逾六六六萬人、治療十八萬人，預計今年將超前世界衛生組織五年，達成Ｃ肝消除目標。專家們表示，下一步將朝「根除」邁進，為此尚須找出並治療兩、三萬名感染者，包括靜脈藥癮者（ＰＷＩＤ）、糖腎患者、照護機構長者等高風險群，盼藉即將放寬公費篩檢年紀、健保有條件給付糖腎患者篩檢等兩大措施，讓Ｃ肝成為繼小兒麻痺後第二個可望根除的疾病。

Ｂ、Ｃ型肝炎防治辦公室臨床醫療組召集⼈簡榮南表示，台灣感染者診斷率、治療覆蓋率、醫療性注射及輸血血品安全等計畫性目標，及一般族群、靜脈毒癮者感染發生率等影響性目標皆已在今年提前達標，並經世衛同意，以長庚各院區與花蓮、大林慈濟分院資料庫的數據，替代Ｂ、Ｃ肝相關肝硬化及肝癌死亡率。

據推估，約八成六Ｃ肝感染者已被治療，若再治療剩餘一成三，約兩、三萬人，即能達到根除，因此衛福部今年編列廿六點九億元用於治療新藥，期待能先治療一萬五千人。然截至四月，治療進度僅兩成三、約三千五百人，亟須找出潛在個案。除了照護機構中的脆弱長輩，簡榮南指出，矯正機關收容人與使用丁基原啡因舌下錠治療的ＰＷＩＤ，易因共用針頭感染Ｃ肝，但出於人權考量無法對其強制篩檢，因此鼓勵各監所積極投入篩檢。

糖尿病、腎臟病Ｃ肝盛行率為一般人兩倍，台灣基層糖尿病協會理事長陳宏麟表示，糖尿病將加重Ｃ肝感染者代謝負擔，Ｃ肝感染也會誘發胰島素阻抗，間接干擾葡萄糖代謝，增加糖尿病風險；若能根除Ｃ肝病毒，有助於控制原有疾病。陳宏麟說，透過診所「全篩、全召、全治」專案，積極整合各區診所內Ｃ肝患者資料庫，主動致電Ｃ肝患者回診治療，並搭配健保、衛生所提供的篩檢與治療補助，鼓勵診所不分科別投入防治，達到診所微根除。

二○二三年專案共發現二五六四位的抗體陽性個案，治療九五二人，病毒陽性率達三成七，且東區業務組僅兩家診所就完成全區一成四的治療人數。最新統計也顯示，基層Ｃ肝治療人數占比從二○二○年一成二，成長至今年四月的二成七。

今年五月健保署更同意給付未符公費C肝篩檢資格，或已接受篩檢、健保資訊網服務系統卻查無結果的糖腎收案個案進行篩檢，國健署也預計放寬一般民眾公費篩檢資格至四十歲以上。簡榮南表示，去年台灣已獲全球消除肝炎聯盟預評金牌認證，將盡快向國際提出正式認證申請。