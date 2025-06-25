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出國買藥有上限 轉售可罰3百萬
暑假為出國旅遊旺季，不少民眾習慣從國外帶回藥妝、保健食品。食藥署提醒，不論是食品、藥品、醫療器材或化妝品等，均有攜帶入境上限，且返國後「僅限自用，不得販售」，否則將觸法受罰。
食藥署副署長林金富也提醒，考量非洲豬瘟，旅客不可以攜帶肉品或含肉食品入境，第一次違規裁罰廿萬元，第二次開罰一百萬元。
食藥署食品組副組長蕭惠文表示，攜帶國外食品返台時，需注意兩大原則，限量、不能販售。錠狀、膠囊狀每種最多十二瓶、罐、包、袋，合計不得超過卅六瓶。一般食品則限制總價值在一千美元以下，且總重量不得超過六公斤。若違反規定轉售，可依食安法裁罰三萬元至三百萬元不等，近五年最高裁罰金額為廿萬元
食藥署藥品組簡任技正黃玫甄指出，安眠藥管制藥品，須持醫師處方箋，且最多限六個月用量，並不可郵寄。另如銀杏葉雖於國外屬保健食品，在台則視為藥品管理；維他命則依每日攝取量決定歸屬，若超過上限則列入藥品。
醫療器材與化妝品也有相關限制，食藥署專委楊怡真表示，醫材僅限自用，若轉售將開罰三萬元至一百萬元，常見違規項目為除毛儀、血壓計等。
常見醫材如在一定數量下，不需要申報，例如六十個ＯＫ繃、單一品牌兩種度數內的日拋隱形眼鏡六十片、二五○個醫用口罩等。化妝品雖可自國外購回，但如為玻璃安瓶包裝產品，須先申請核准。
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