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環境部試監測PM0.1 明年台中、高雄先行
超細懸浮微粒（ＰＭ0.1）恐增加全身性發炎、心血管及肺部等疾病風險，環境部說，明年起，將在台中市及高雄市部分空品監測站進行ＰＭ0.1試驗性監測。交通部則說，會持續推廣運具電動化，目標今年底市區客運電動化百分之卅五。
空汙已被證實會對人體各器官系統造成長期傷害，環團與醫師團體前天開記者會，要求政府有效管制移動汙染，並擴大監管奈米級空汙物的ＰＭ0.1。
環境部昨於立法院衛環委員會針對空汙管制政策進行專題報告。環境部常務次長沈志修表示，環境部自前年十月起和台大合作，於台北市交通流量密集地點設立空氣品質監測站，針對ＰＭ0.1進行觀測。研究結果顯示，ＰＭ0.1在大氣中的總微粒數目濃度具主導地位，約占九成，並發現交通車輛為台北市最主要的ＰＭ0.1來源。
沈志修說，目前國內關於ＰＭ0.1的監測數據與本土研究成果仍相對有限，尚難全面掌握其汙染來源與特性，明年起將在台中市及高雄市的部分空氣品質監測站進行ＰＭ0.1的試驗性監測。
不過立委邱鎮軍質疑，台北高等行政法院日前就中市府環保局違法裁處台電台中電廠一案，撤銷行政院訴願決定及環境部原處分，環境部卻還打算上訴，究竟環境部是空品主管機關，還是其實是台電的法律部？環境部要不要改名為「護航部」？沈志修強調，環境部在空汙防制有監督責任，否則就是失職，因此會依法提起上訴，沒有在護航台電。
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