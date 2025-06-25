台鐵調高夜間津貼 2工會不埋單

台鐵員工長期不滿薪資問題，甫從台灣高鐵轉任台鐵董事長的鄭光遠昨在立法院表示，將調整台鐵員工的夜間津貼與主管加給，其中夜間津貼約增加百分之卅三，主管加給規畫總量增加百分之五十，目標年底前上路。

不過台鐵企業工會怒批，公司擅自宣布調整夜間津貼，未和工會協商，違反勞資協商機制；台鐵產工也說，應將夜間津貼提升至四八○元，才是合理待遇。

鄭光遠昨赴立院備詢，對於被外界認為「降薪救火」很委屈，鄭光遠首度表態回應，指「沒有委屈」、「很樂意接受」，會全力以赴。鄭光遠還提到，目前台鐵員工夜間津貼一晚是一二○元，這是八年前就訂定的，一直都未調整，為了符合物價波動，規畫夜間津貼增加百分之卅三，也就是每晚提升至一六○元，主管加給將增加五成，目標年底前上路。

台鐵票價廿三日調漲，鄭光遠說，初步數據是運量減少百分之二，但營收增加百分之廿四，跟原本規畫一樣，未來也將定期討論票價機制。至於台鐵ＥＭＵ三○○○型新自強號座椅更新部分，預計二○二八年可全面更換。

不過對於鄭光遠喊出調高夜間津貼，台鐵兩工會顯然並不埋單。台鐵企工表示，資方提出將夜間津貼提高至一六○元，看似提升，實則仍與同業差距懸殊，補償仍遠低於合理水準，形同制度性剝削。

台鐵企工強調，涉及津貼及薪資等重大勞動條件，應依法與工會協商。若資方持續違背協商原則，將要求主管機關調解，若協調失敗，相關後續的行動後果，請資方自負。

台鐵產工也說，台鐵夜間津貼在軌道業是業界最低，相較高鐵，更是低了近四倍，調升四十元，對員工而言絕對是打擊士氣。