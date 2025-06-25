快訊

美烏見面了！川普與澤倫斯基會談50分鐘內容曝光 烏方稱「很滿意」

聽新聞
0:00 / 0:00

台鐵調高夜間津貼 2工會不埋單

聯合報／ 記者甘芝萁／台北報導
台鐵調高夜間津貼 ，2工會不埋單，怒批打擊員工士氣。圖／聯合報系資料照片
台鐵調高夜間津貼 ，2工會不埋單，怒批打擊員工士氣。圖／聯合報系資料照片

台鐵員工長期不滿薪資問題，甫從台灣高鐵轉任台鐵董事長的鄭光遠昨在立法院表示，將調整台鐵員工的夜間津貼與主管加給，其中夜間津貼約增加百分之卅三，主管加給規畫總量增加百分之五十，目標年底前上路。

不過台鐵企業工會怒批，公司擅自宣布調整夜間津貼，未和工會協商，違反勞資協商機制；台鐵產工也說，應將夜間津貼提升至四八○元，才是合理待遇。

鄭光遠昨赴立院備詢，對於被外界認為「降薪救火」很委屈，鄭光遠首度表態回應，指「沒有委屈」、「很樂意接受」，會全力以赴。鄭光遠還提到，目前台鐵員工夜間津貼一晚是一二○元，這是八年前就訂定的，一直都未調整，為了符合物價波動，規畫夜間津貼增加百分之卅三，也就是每晚提升至一六○元，主管加給將增加五成，目標年底前上路。

台鐵票價廿三日調漲，鄭光遠說，初步數據是運量減少百分之二，但營收增加百分之廿四，跟原本規畫一樣，未來也將定期討論票價機制。至於台鐵ＥＭＵ三○○○型新自強號座椅更新部分，預計二○二八年可全面更換。

不過對於鄭光遠喊出調高夜間津貼，台鐵兩工會顯然並不埋單。台鐵企工表示，資方提出將夜間津貼提高至一六○元，看似提升，實則仍與同業差距懸殊，補償仍遠低於合理水準，形同制度性剝削。

台鐵企工強調，涉及津貼及薪資等重大勞動條件，應依法與工會協商。若資方持續違背協商原則，將要求主管機關調解，若協調失敗，相關後續的行動後果，請資方自負。

台鐵產工也說，台鐵夜間津貼在軌道業是業界最低，相較高鐵，更是低了近四倍，調升四十元，對員工而言絕對是打擊士氣。

台鐵

延伸閱讀

台鐵夜間津貼擬調為每晚160元 台鐵雙工會都反對

台鐵EMU3000型新自強號座椅難坐 估117年全面更換

台鐵漲價後 運量少2%營收增24% 新董座鄭光遠：未來定期討論票價機制

台鐵新董座宣示：調高員工夜間津貼與主管加給約3-5成 朝下半年實施

相關新聞

衛福部砸5.4億獎勵 洪子仁曝醫院「關床維持護病比」

衛福部今天公布，已於6月19日首次發放三班護病比達標獎勵金，或獎勵最多為林口長庚4千餘萬元，包括雙和醫院在內，共27家醫...

叫車不用憑運氣！Uber「優步小黃」這2原因用戶超愛用

還在路邊苦苦攔車？根據Uber調查，全台仍有近6成的計程車乘載來自路邊攔車，但遇到尖峰或冷門時段，或是趕行程時，路邊攔車...

年輕族群罹大腸癌機率大增 醫曝吃太多「這類食物」

最新國人十大死因統計，癌症已連續43年蟬聯第一，而大腸癌持續21年高居十大癌症死因前三名，去年有7,007人死於結腸、直...

大腸癌年輕化 飲食西化「多肉少纖維」增機率

大腸癌持續21年高居十大癌症死因前三名，去年7007人死於結腸、直腸與肛門癌。台灣大腸癌發生率亞洲第一，基隆長庚醫院胃腸...

外科神刀手／心臟外科權威邱冠明 台灣最年輕醫學中心院長

亞東醫院院長邱冠明為知名心臟外科權威，年輕時隨著心臟移植專家朱樹勳教授從台大醫院至亞東，自此扮演著最佳「代工」角色，40...

健康你我他／父親骨折住院 我陪病半個月

父親今年一月初不慎在家中跌倒，造成右腿股骨骨折，意外地開啟我長達半個月的首次陪病經驗。我們午後進到三總內湖院區急診部就醫...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。