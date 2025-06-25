高鐵跟進台鐵漲價？史哲：評估中

台灣高鐵明年將引進新世代列車，再加上相關檢修工廠及機電系統更新等支出，預計明年將面臨資金缺口的最高峰，外界關心凍漲十八年的高鐵票價是否有可能因此調漲？對此，高鐵新任董座史哲昨表示，目前仍在檢討評估中。

高鐵自二○○七年通車起，台北至高雄票價維持在一四九○元，二○一三年時曾一度調漲，但二○一五年時又因財改降回一四九○元。根據交通部核定，今年北高票價仍有二三○元調漲空間，北高最高可從現行一四九○元漲至一七二○元，不過交通部多次坦言，目前不適合談調漲。

面對史哲拋出高鐵票價檢討議題，交通部長陳世凱昨接受Yahoo TV網路節目「齊有此理」專訪時也被問到高鐵是否近期不會調漲？陳世凱說，高鐵是上市櫃公司，需要對股東負責，交通部雖然是大股東，但也還有其他股民，不能隨便說不準高鐵漲價，會影響股民權益，目前高鐵仍有漲價空間，就交由董事會決定。

他還提到，如果希望交通運具做得好，就要有足夠經費、足夠資源，才會做得好，台灣的票價相較其他國家確實低很多，如果希望都是新車，票價要和其他國家相仿，才有這個機率。

陳世凱還提到，來交通部之後發現仇恨值還滿高的，因為大家都有自己的抱怨。從行人、自行車騎士、機車騎士、汽車駕駛都對交通諸多不滿，然而很多問題的根源並不在交通部，才導致大家誤會交通部「只會開罰」。

史哲昨首度赴立院備詢，端出「高鐵二點○」專案，除了規畫今年第四季因應旅運規畫短期增班，反映旅客需求外，明年也將引進新世代列車、增設車站月台門、車站哺乳室改善、客用電梯汰舊換新等。

史哲說，高鐵再二年滿廿年，自己提出高鐵二點○專案，將會全面翻新高鐵的服務，更強調自己接下高鐵是一場考試，「考試鈴聲已經響起，答案還不知道，但考卷已經發下去，更是一個公開open book的考試，驗收和交卷時間就是在高鐵滿廿年的時間點」。

立委魯明哲提到，高鐵去年旅運量達七八○○多萬人次，是之前團隊的成績，史哲在此基礎上，要將高鐵帶往哪裡？要求月薪約卅九萬的史哲上任首年不領獎金，先拚一年，等旅運人次超越過往再來領。史哲則說，交通部對所屬單位訂有ＫＰＩ，獎金是照年終財報來看。