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探訪京都 解鎖圖騰美學
日本日常迷人的生活圖案，從食器、和服、和紙、榻榻米、簷廊、寺廟等各式傳達出來的圖案，「京都紋樣」讓我們透過旅行，走訪京都一探「SOU SOU」圖騰革命美學；古寺尋畫賞畫；「丸益西村屋」一窺京友禪；筆繪「清水燒」紋樣；欣賞「芸艸堂」木版畫美學 。
旅程將入住古董商打造的藝術飯店Art Mon Zen Kyoto；另外在百年町家Nazuna椿通，將有1場料理長與食器紋樣及擺盤設計對談的晚宴。
有行旅「京都紋樣」6天5夜旅程，10月17日至10月22日。一對一旅程說明會報名請洽02-8643-3543、8643-3517，或請瀏覽有行旅官網。
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