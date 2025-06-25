昇恆昌攜手桃機挺過疫情 打造全球少見文化型機場

挺過新冠肺炎疫情與市場變化的嚴峻挑戰，昇恆昌免稅商店自籌資金、無政府補助，歷時5年完成「桃園國際機場第二航廈管制區Ｃ區綜合免稅店ROT招商案」，以「人文、科技、永續」為核心，全面升級旅客候機與免稅購物體驗，打造全球少見的「文化型機場」。

昇恆昌以「行銷台灣、接軌世界．精彩心動線」為主題打造第二航廈管制區內Ｃ區免稅商店、餐飲與公共候機空間三大區塊，匯集國立故宮博物院、歷史博物館等十多家博物館文創商品，成立「博物館商店」；集結金門高粱、OMAR威士忌等台灣經典茗酒的台灣菸酒館；引進POP MART、JELLY CAT等超過 20 個全球潮玩品牌打造玩具專賣店。餐飲部分則透過自營、招商雙軌制經營餐飲，導入雙月食品社、小王煮瓜等米其林指南推薦美食。

二航廈C區10間候機室全面翻新，導入AI互動與台灣在地文化等主題設計，包括展現離島風情的「島嶼漫遊」與融合原民、客家、閩南特色的「台緣候機室」。響應環保永續理念，以6.5噸回收玻璃打造「亮彩琉璃體驗池」，展現綠色經濟與環保承諾。

本ROT案於2018年得標，2019年啟動，雖歷經新冠肺炎疫情衝擊，昇恆昌仍堅守不裁員、不減薪原則，保障員工生計、維持服務品質。2022年邊境解封後更加速投入資源，日以繼夜趕工，在交通部、機場公司及相關單位的全力支持下，共同克服重重挑戰，實踐「公私協力」的合作精神，於2025年全面完工。

機場公司董事長楊偉甫表示，感謝昇恆昌在疫情艱困期間仍力挺機場營運，是機場大聯盟不可或缺的關鍵力量；文化總會祕書長李厚慶則肯定昇恆昌長年推廣台灣文化，讓世界看見台灣。

昇恆昌董事長江松樺指出，此案以旅客為本，結合人文、科技與永續精神，打造全球唯一以文化為核心的機場空間，未來雖充滿挑戰，仍會全力以赴，為台灣打造具全球競爭力的國門。

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