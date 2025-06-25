缺血性腦中風有黃金治療期 切記「FAST」口訣並及時送醫

37歲朱姓男子被家屬發現從樓梯跌下，送醫後出現眼歪嘴斜及左側肢體無力症狀，經電腦斷層檢查，診斷為急性右側中大腦動脈栓塞。此外，62歲李姓男子被人發現倒在路邊，送醫後他無法表達、右側肢體無力，且眼睛目視向右偏，診斷為急性基底動脈及左側後大腦動脈栓塞，兩名病患緊急接受靜脈注射血栓溶解劑並進行「腦中風經動脈取栓」手術後，都復原良好，已能恢復正常生活。

大千綜合醫院神經放射科醫師康靜維表示，腦中風可分為缺血型（約占75%）及出血型兩種。對於缺血型中風，在排除出血的前提下，症狀發作後的4.5小時內可接受靜脈注射血栓溶解劑治療；同時，神經內外科或神經放射科醫師可評估是否適合進行腦中風經動脈取栓手術，也就是利用導管進入腦部血管直接取出血栓。研究顯示，經評估適合進行腦部取栓術的病人，預後狀況普遍優於保守治療者。

這次2名病患能恢復良好的共同特點就是即時發現中風症狀並送醫，且醫療團隊快速啟動腦中風處置流程，透過靜脈注射血栓溶解劑及腦中風經動脈取栓手術，迅速打通阻塞血管。腦中風經動脈取栓手術已於2015年納入歐美及先進國家的治療指引，目前健保給付適用於發作24小時內的病人，但仍需由專業醫師綜合評估中風區域、臨床神經學及影像學結果。

大千綜合醫院表示，大千由健保署評為「腦中風經動脈取栓手術」桃竹苗區域聯防主責醫院，由康靜維及神經外科醫師曾威傑共同合作，能24小時提供腦中風病人獲得及時且完善的治療。今年至5月止，大千已完成8例取栓手術，其中包含由他院轉入的病人，目前都逐步恢復中。

康靜維強調，治療缺血性腦中風就是與時間賽跑，血管阻塞後腦細胞就會不斷死亡。因此，熟記中風識別口訣「FAST」非常重要，包括F (Face)臉部表情不對稱或嘴角歪斜；A (Arm)單側手腳無力或無法舉起；S (Speech)口齒不清或無法表達；T (Time)發現任一症狀立即記錄時間，撥打119送醫，切勿抱持「休息一下就會好」的僥倖心態，應立即就醫避免浪費寶貴治療時間。