外科神刀手／心臟外科權威邱冠明 台灣最年輕醫學中心院長

亞東醫院院長邱冠明為知名心臟外科權威，年輕時隨著心臟移植專家朱樹勳教授從台大醫院至亞東，自此扮演著最佳「代工」角色，40歲那年即已累積執刀4000例，技術純熟，如至鬼斧神工境界，彷彿金庸小說中的「獨孤求敗」，最愛病情棘手、難度超高的心臟疾病個案，力求自我突破。

58年次的邱冠明為台灣目前最年輕的醫學中心院長，父親擔任警察，必須輪調，童年階段經常搬家，他小學階段就念過5所學校，南到屏東、北到苗栗。國中時全家落腳於高雄，成績優異的他，考上台大醫學系，為父母爭光。

個人特質選擇心臟外科

邱冠明坦言，大一、大二常蹺課、玩社團，直到大三解剖課時，在面對大體老師時，態度恭敬，且毫不畏懼開膛破肚，整學期解剖課全組12人，不少同學怕見血，而他幾乎獨自完成解剖任務，連助教也嘖嘖稱奇，讚道「這人根本就是走外科的料」。

「選科與個人特質息息相關」，邱冠明說，自己個性乾脆，講究立竿見影，不喜歡拖拖拉拉，希望病人能因他而改變，又不想跟患者有太多互動，外科當然成為首選。事實上，這也是外科人的共同特質「技術導向、渴望立即回饋」。

一般外科、胸腔外科、整形外科、神經外科、大腸直腸外科…外科科別眾多，邱冠明表示，當時採取排除刪去法，只要與癌症有關的外科，就先跳過，因腫瘤容易復發，而他就是不想與病患有太多的糾葛，最後僅剩整形外科、心臟外科，而這兩個科別均與重建有關，不管是結構重建、功能修復，都可直接幫助患者，病人因他而改變，這正是外科最大的魅力。

與整形外科相較，心臟外科醫師能在手術台上延續患者生命，邱冠明當然選了「救人」的科別。他自豪地說，如果當時選了整形外科，必能成為技術一流的整形大師，賺得盆滿缽滿，坐擁豪宅名車，但那絕非自己想要的。

1992年，邱冠明成功申請公費，遠赴美國哈佛醫學院心臟科及血管外科見習2個月，跟在總醫師身旁學習，清晨6時，天還沒亮就先巡房，而這個習慣保持迄今，即使4年前當上院長，仍一早6時就到醫院。

邱冠明心臟手術數量之多，國內似乎無人能出其右，他表示，自己年輕時做了正確的選擇，一念之間，改變了整個人生。

跟隨恩師朱樹勳到亞東

2000年，換心權威朱樹勳自台大醫院退休，轉至亞東醫院擔任院長一職，當時只有邱冠明跟隨恩師離開台大，這可是一大賭注，畢竟當時台大與亞東在醫界地位不可同日而語，有著相當大的落差，但正因如此，邱冠明擁有了絕無僅有的練刀經驗，那是所有年輕外科醫師夢寐以求的臨床操刀實演。

邱冠明說，已故名醫朱樹勳是心臟外科領域的學習典範，當時閃閃發亮的品牌，受到眾多患者的信任，而自己有幸跟隨，成為亞東心臟外科團隊最佳代工、主要執行者，如以半導體產業為例，朱教授就像是台積電，而他就是鴻海，各司其職，在2002、2003年間，一年超過500台手術，「這是前無古人、後也極罕見的訓練密度。」

如果只是安於後繼者、執行者等角色，是無法突破老師前輩的成就，為此，邱冠明經常出國進修，學習創新，成為台灣心臟外科微創手術的先驅，他說，當時還沒有什麼人在談微創，有些人試過後，隨即放棄，回到傳統手術，這也印證了「最早做的人，不一定是最後留下來的人。」

當了院長把開刀當紓壓

即使當上院長，邱冠明仍然熱衷於外科手術，因為開刀是他最有效的紓壓方式，他說，「哪怕壓力再大，只要一進開刀房，一切都可以放下」，一旦全神貫注在手術上，那種專注感就像是他的精神氧氣。

新生代醫師紛紛往醫美領域發展，外科醫師面臨傳承挑戰。對此，邱冠明表示，資深醫師不應將自己意志及想法，強行灌注於年輕醫師身上，應該了解新生代的想法，但他也希望年輕醫師能夠想清楚，「現在所做的選擇，能撐得住40年嗎？」別只是看眼前熱不熱、流不流行，應問自己「未來40年還會熱情不減嗎？」

如果只是為了賺錢，只求短線利益，最後可能成為醫美診所的「打工仔」，只會拿著探頭，幫人打斑、除皺，這很容易被其他人所取代，應該選擇可以持續創新、發展，且具不可替代性的技術，自我精進，而外科正是一個這樣的地方。

邱冠明 ●年齡：56歲 ●現任： 亞東紀念醫院院長、總統府健康台灣推動委員會顧問、台灣醫院協會監事主席、台灣醫學中心協會理事、台灣醫療品質協會理事、台灣手術學會理事 ●紀錄： 2002年-台灣首例內視鏡輔助微創冠狀動脈繞道手術 2003年-台灣首例內視鏡微創心房中膈修補手術 2004年-台灣首例內視鏡微創心臟瓣膜手術 (主動脈、二尖瓣、三尖瓣) 2010年-台灣首例達文西+內視鏡微創冠狀動脈繞道手術 2019年-以內視鏡微創心臟手術榮獲國家新創獎 90%以上的心臟瓣膜手術都以微創方式完成 超過85%的冠狀動脈繞道手術都無需體外循環機輔助 60%以上的冠狀動脈繞道手術都無胸骨切開術 ●心臟手術：逾7600例(截至2025-05-31) ●微創心臟手術：逾3000例 ●手掌長寬：21x21公分(東方成年男性18x18公分)