大腸癌年輕化 飲食西化「多肉少纖維」增機率

大腸癌持續21年高居十大癌症死因前三名，去年7007人死於結腸、直腸與肛門癌。台灣大腸癌發生率亞洲第一，基隆長庚醫院胃腸科主治醫師錢政弘說，大腸癌是吃出來的病，國人飲食西化，「多肉少纖維」是罹癌關鍵。

錢政弘表示，現代人生活壓力大，不良的飲食習慣、生活作息都會影響腸道菌群的失衡、壞菌增生。尤其年輕人靠吃東西紓壓，愛吃漢堡、薯條、披薩等，這類高脂肪、紅肉與加工食品攝取過多，會破壞腸道菌叢，過多的壞菌會對腸胃道產生負面影響，導致便祕、腹瀉、腸躁症、腸道發炎等，甚至累積致癌物質。

近年45至49歲大腸癌發生率上升近1.5倍，40至44歲大腸癌發生率更增加了1.7倍。大腸癌容易與腸胃道疾病混淆，若出現排便習慣改變、腹脹不適等問題，可能是罹癌警訊。錢政弘提醒，排便模式超過二周有異常、交替出現腹痛或腹瀉、糞便細如鉛筆或感覺排不乾淨，應盡早就醫檢查，避免錯過黃金治療時間。

如何預防大腸癌？錢政弘建議，從調整生活習慣及定期健康檢查著手。飲食方面，應多攝取蔬菜水果、高纖食物，並少油少鹽、減少攝取紅肉及加工食品。國外研究指出，飲用優酪乳可降低大腸癌發生率，優酪乳中的益生菌、乳酸菌可降低瘜肉形成、降低腸道發炎。

衛福部自今年元旦起，擴大腸癌篩檢服務對象，公費篩檢年齡下修至45歲、新增40至44歲具家族史族群，可多加利用每2年1次的糞便潛血檢查。若報告呈現陽性，直接安排大腸鏡檢查，有機會阻斷癌前病變進展為癌症。