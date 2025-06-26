健康你我他／父親骨折住院 我陪病半個月

父親今年一月初不慎在家中跌倒，造成右腿股骨骨折，意外地開啟我長達半個月的首次陪病經驗。我們午後進到三總內湖院區急診部就醫。很幸運地，翌日下午就等到病房。

那是間雙人房，鄰床病人林先生好相處，林太太告訴我「離開醫院須請假」、「可以到護理站借吹風機」等陪病須知。我倆一早相見就互道早安，時不時聊聊天，為單調孤寂的陪病日子增添生氣。

林先生進出醫院已三年，都是由林太太照顧，她的堅韌與耐心無形之中為我做出最佳示範，增強了我的信念。我自小與父親相依為命，照顧他，我責無旁貸，況且我已退休，絕對有時間陪病。

我對護理和醫藥完全外行，幸好護佐教我如何更換復健褲，使用棉籤清潔下部…，有一次父親大號，我來不及推便盆椅，險些成災，此後我提醒他，若想大號一定要盡早告訴我。

這事搞定後，其餘就是陪伴和等待。由於父親高齡，施行麻醉的風險隨之增高，麻醉師一度堅持需有加護病房，才願意為他麻醉，但是手術室的排程和加護病房的空房始終配合不上，因此在麻醉師說明了各類風險，無加護病房作為備用的情形下，父親終於在第四天下午進手術室，植入鋼釘。

往後3個鐘頭是我這輩子最煎熬、憂慮的時刻，只能祈求上蒼。果然老天保佑，父親安然出來了。