聽新聞
0:00 / 0:00

健康你我他／父親骨折住院 我陪病半個月

聯合報／ 文／余文靜（北市內湖）
父親今年一月初不慎在家中跌倒，造成右腿股骨骨折，意外地開啟我長達半個月的首次陪病經驗。圖／余文靜提供
父親今年一月初不慎在家中跌倒，造成右腿股骨骨折，意外地開啟我長達半個月的首次陪病經驗。圖／余文靜提供

父親今年一月初不慎在家中跌倒，造成右腿股骨骨折，意外地開啟我長達半個月的首次陪病經驗。我們午後進到三總內湖院區急診部就醫。很幸運地，翌日下午就等到病房。

那是間雙人房，鄰床病人林先生好相處，林太太告訴我「離開醫院須請假」、「可以到護理站借吹風機」等陪病須知。我倆一早相見就互道早安，時不時聊聊天，為單調孤寂的陪病日子增添生氣。

林先生進出醫院已三年，都是由林太太照顧，她的堅韌與耐心無形之中為我做出最佳示範，增強了我的信念。我自小與父親相依為命，照顧他，我責無旁貸，況且我已退休，絕對有時間陪病。

我對護理和醫藥完全外行，幸好護佐教我如何更換復健褲，使用棉籤清潔下部…，有一次父親大號，我來不及推便盆椅，險些成災，此後我提醒他，若想大號一定要盡早告訴我。

這事搞定後，其餘就是陪伴和等待。由於父親高齡，施行麻醉的風險隨之增高，麻醉師一度堅持需有加護病房，才願意為他麻醉，但是手術室的排程和加護病房的空房始終配合不上，因此在麻醉師說明了各類風險，無加護病房作為備用的情形下，父親終於在第四天下午進手術室，植入鋼釘。

往後3個鐘頭是我這輩子最煎熬、憂慮的時刻，只能祈求上蒼。果然老天保佑，父親安然出來了。

延伸閱讀

4大高危險群徵兆 醫師提醒：小心是「行動障礙症候群」

又是毒駕！衝撞等紅燈機車釀4傷 貨車司機竟吸喪屍煙彈

影／板橋小貨車高速撞停紅燈4機車1騎士昏迷 驚悚畫面曝光

中職／辛元旭挨觸身球手指骨折已動刀 悍將升上陳愷佑

相關新聞

衛福部砸5.4億獎勵 洪子仁曝醫院「關床維持護病比」

衛福部今天公布，已於6月19日首次發放三班護病比達標獎勵金，或獎勵最多為林口長庚4千餘萬元，包括雙和醫院在內，共27家醫...

叫車不用憑運氣！Uber「優步小黃」這2原因用戶超愛用

還在路邊苦苦攔車？根據Uber調查，全台仍有近6成的計程車乘載來自路邊攔車，但遇到尖峰或冷門時段，或是趕行程時，路邊攔車...

年輕族群罹大腸癌機率大增 醫曝吃太多「這類食物」

最新國人十大死因統計，癌症已連續43年蟬聯第一，而大腸癌持續21年高居十大癌症死因前三名，去年有7,007人死於結腸、直...

大腸癌年輕化 飲食西化「多肉少纖維」增機率

大腸癌持續21年高居十大癌症死因前三名，去年7007人死於結腸、直腸與肛門癌。台灣大腸癌發生率亞洲第一，基隆長庚醫院胃腸...

外科神刀手／心臟外科權威邱冠明 台灣最年輕醫學中心院長

亞東醫院院長邱冠明為知名心臟外科權威，年輕時隨著心臟移植專家朱樹勳教授從台大醫院至亞東，自此扮演著最佳「代工」角色，40...

健康你我他／父親骨折住院 我陪病半個月

父親今年一月初不慎在家中跌倒，造成右腿股骨骨折，意外地開啟我長達半個月的首次陪病經驗。我們午後進到三總內湖院區急診部就醫...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。