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倪蔣懷紀念展26日登場 「寶峯美術館」亮相

中央社／ 台北25日電

2023年，台灣前輩藝術家倪蔣懷的家屬捐贈近500件作品與文獻給北美館，歷經研究梳理，成就明天開展的「倪蔣懷紀念展」，倪蔣懷生前未能創辦的「寶峯美術館」也在展中亮相。

「懷德樂美—倪蔣懷紀念展」策展人廖春鈴今天帶領媒體觀展，她表示，台北市立美術館1996年也曾舉辦「藝術行腳—倪蔣懷作品展」，倪蔣懷家屬在2023年捐贈的「時空膠囊」中，除了倪蔣懷的作品與文獻檔案，還有倪蔣懷為了希望設立寶峯美術館而蒐集的大量收藏。

倪蔣懷（1894–1943）是日本水彩畫家石川欽一郎門下首名台籍弟子，在「倪蔣懷紀念展」中，展區以倪蔣懷的生命歷程為主軸，並結合文獻資料，自倪蔣懷15歲就讀國語學校師範部談起，並在當時老師石川欽一郎教導下，漸漸認識、創作起水彩畫。

廖春鈴說，倪蔣懷後來為了撐起家計投入礦業，在礦業經營包採，類似仲介者角色，1971年以畫作投稿雜誌，便是描繪礦業有關主題。且倪蔣懷工作之餘仍持續創作，時常帶著畫具寫生，從畫作地點也可以看出他的生活圈，像是基隆、台北等，倪蔣懷畫作也可對照今日景色。

根據倪蔣懷在1939年寫下的日記，倪蔣懷想打造「寶峯美術館」，原因是希望能為石川欽一郎賀壽，廖春鈴說，在倪蔣懷留下的收藏裡面，石川欽一郎的畫作最多，顯見倪蔣懷作為學生的用心，很早便在規劃。

「寶峯」取自倪氏家族在福建泉州祖籍堂號，展中除打造寶峯美術館，一圓倪蔣懷遺志外，也展出倪蔣懷規劃「寶峯美術館」的日記內容，僅約400多字，便規劃建築屋頂要有廟宇般的曲線美，還要有石川欽一郎作品專室、台灣島內作品室等，更設想要「入場免費」與徵件展等營運細節。

廖春鈴認為，倪蔣懷想打造美術館並非偶然，而是醞釀已久的想法，在他提出「寶峯美術館」前，倪蔣懷除參與過七星畫壇、台灣水彩畫會與赤島社，也創立台灣繪畫研究所，對於藝術組織發展非常清楚、熟悉，在美術館不時興的年代，倪蔣懷想留下的是人類藝術的經典。

「懷德樂美—倪蔣懷紀念展」明天起於北美館展出至9月28日。

美術館 畫作 基隆

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