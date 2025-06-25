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台電第25屆瓩設計獎 黑琵、珊瑚巧思作品脫穎而出

中央社／ 台北25日電

台電第25屆瓩設計獎結果今天出爐，台電表示，包括巧妙結合「飯匙鳥」概念的黑面琵鷺摺疊湯叉、以煤灰3D列印的絕美珊瑚夜燈等，共48件精選作品從全國近1200件投稿中脫穎而出，爭搶新台幣90萬元總獎金。

台電今天舉行第25屆瓩設計獎頒獎典禮，台電表示，本屆主題「電力生態共融－八大電廠十大明星物種」，鼓勵參賽者以「共尋、共生、共創」為創作核心，從位於森林、淺山、溪流、濕地到海洋等不同電力場域中發揮設計創意。

競賽項目包含「傳達設計」、「多媒體設計」與「創意品設計」三類，吸引近1200名設計人大展身手。

「傳達設計類」以資訊圖表徵件，鼓勵參賽者將電力專業變成好懂文宣，其中，社會組由陳澤民、賴秀妮合作的「電機運轉」獲首獎殊榮。

陳澤民表示，動筆設計時回想起路上台電人員搶修線路的身影，微小卻帶有極大力量，「電力小超人」角色便在他腦中浮現，並讓小超人們在巨大機器人裡守護珊瑚保育艙、澆灌荸薺，營造趣味感與生命力。

高雄師範大學蔡沛霓作品「水鳥大飯店」則將水鳥擬人化，透過旅途意象完整詮釋興達發電廠投入永安濕地保育的「前世今生」，更以水鳥「去度假」帶出濕地保育有成，奪大專院校組冠軍。

今年「創意品設計類」同樣充滿驚喜，台電指出，去年獲首獎的設計師潘妤亭本屆以「黑面琵鷺摺疊湯叉」參賽，巧妙將飯匙嘴型、繁殖羽設計成湯杓與叉子，使用起來就像黑琵在捕食，潘妤亭的細膩設計思維再次獲評審青睞，拿下第2名。

台電表示，本屆第1名由復興商工廣告設計科何君薇、楊景鈞、俞宣存、謝承廷、陳柏瀚共同創作的「煙囪香氛機」脫穎而出。

「多媒體設計類」由松山家商廣告設計科張沛穎、金鳳璽、沈百合、洪采聆、張珈瑄製作影片「台電x生態守護」贏得高中職組首獎，以環境實景結合手繪動畫，唯妙唯肖呈現各地電廠的生態特色，獲評審一致好評。

台電分享，本屆獎座呼應循環永續精神，特別邀請二棲設計攜手W春池計畫，將退役電表玻璃罩重新融鑄為同心圓的盤狀玻璃，並以木橫擔作為中心點的獎項標牌，成為專屬於每位得獎者的榮譽象徵。

台電表示，瓩設計獎邁入第25屆，累積上萬件作品。本屆得獎作品將於7月12日至7月20日於台北萬華剝皮寮歷史街區展出，後續也將規劃在捷運站曝光，更有機會躍上影廳大螢幕。

黑面琵鷺 珊瑚 永續 台電

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